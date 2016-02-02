В Осло начат эксперимент по экологической обработке мусора

На мусоросжигательном заводе Kлеместруд впервые в мире реализуется технология по поглощению углекислого газа при сгорании мусора, сообщает Reuters со ссылкой на научно-популярный портал «Naked Science». В пяти контейнерах размещены фильтры, способные улавливать углекислый газ в количестве 2-х тысяч тонн в год, передает Татар Информ.

Эксперимент продлится до апреля текущего года. Собранный углекислый газ будет направлен на Северное море для использования в установках добычи нефти и газа.

Положительный результат эксперимента позволит сократить количество парниковых газов при утилизации мусора и, соответственно, повлиять на глобальные изменения климата. Экологи считают, что повышение содержания углекислого газа в атмосфере является причиной потепления, засух и наводнений.