Пластиковый мусор превысит количество рыбы в море уже к 2050 году - ученые

Исследование, опубликованная на Всемирном экономическом форуме, утверждает, что 32 процента всех пластмассовых изделий, созданных на Земле, находятся там, где-то они не должны быть, а именно - засоряют водные пути и океаны мира. Об этом сообщает Facepla.net со ссылкой на Aljazeera.com.

Более того, количество пластикового мусора на Земле растет с угрожающей скоростью. На основании прогнозов, по оценкам ученых, пластиковый мусор превысит количество рыбы в море к 2050 году.

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Всем нам хорошо известно, что большая часть пластикового мусора в мире заканчивает свой путь в наших океанах и в различных водоемах. В течение некоторого времени, это количество было общепринятым и составляло около восьми метрических тонн в год, но теперь эта цифра порядка 13 тонн.

Последнее исследование, проведенное Ellen MacArthur Foundation, очень наглядно демонстрирует последние данные: в наши водоемы попадает примерно один самосвалпластика каждую минуту.

Если нынешние тенденции сохранятся, то, как ожидается, количество пластика, которое мы туда сбрасываем, вырастет до двух самосвалов в минуту к 2030 году и четырех в минуту к 2050 году. В тот момент, в океане будет столько же пластика, сколько и рыбы.

Согласно исследованию, и преобладающему здравому смыслу, одноразовые пластиковые предметы являются большой частью проблемы.

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После опроса более 180 экспертов в этой области, исследователи определили, что большинство пластиковой упаковки используется только один раз, прежде чем быть выброшенной. Ученые призывают к дальнейшим ограничениям на одноразовую упаковку, в том числе и спорных пластиковых сумок, которые уже облагаются налогом или запрещены во многих местах.

Хотя некоторые государства не спешат принимать пластиковые запреты, важно помнить, что частные лица, и просто каждый из нас, можем принимать более взвешенные решения относительно своего ежедневного использования пластиковых предметов.