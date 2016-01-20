СБУ предотвратила экологическую катастрофу на Луганщине

В районе проведения антитеррористической операции Служба безопасности Украины выявила факт нарушения законодательства в экологической сфере.

Читайте такжеУченые доказали связь между добычей сланцевого газа и землетрясениями

Во время работ по добыче сланцевого газа на территории Кременского района Луганщины одно из предприятий длительное время утилизировало использованную воду с грубыми нарушениями нормативных требований. Загрязненная вода попадала в систему водоснабжения для населения ряда населенных пунктов региона и превращала питьевую воду в непригодную для потребления.

По материалам СБ Украины Национальная полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.