В пригороде Львова из-за повреждения дамбы отходы свалки попали в реку

В пригороде Львова, в селе Малехов Жолковского района, отходы из городской свалки (Львовский полигон твердых бытовых отходов в селе Грибовичи Жолковского района) загрязнили реку из-за повреждения дамбы.

Об этом сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, 12 января поступила информация от секретаря Малеховского сельского совета о том, что вблизи полигона твердых бытовых отходов в Жолковском районе выявлено загрязнение реки.

О повреждении дамбы сообщено Львовской областной государственной администрации, правоохранительным органам и арбитражному управляющему. 15 января проводились мероприятия по укреплению дамбы, завезено 504 м куб грунта. Работы продолжаются, планируется завезти еще 120 – 140 м куб грунта.

Справка. Грибовичская свалка функционирует более 55 лет (более пяти сроков эксплуатации). Полигон принимает до четырех тысяч кубометров львовского мусора ежедневно. Ежегодно из Львова сюда завозят около миллиона тонн бытовых отходов. Сегодня здесь сосредоточено более 50 млн. тонн мусора, а в трех водоемах (11 га) находится еще 200-300 тысяч тонн кислых гудронов.