Ученые создали полностью перерабатываемый вид пластика

Химики нашли полимер, который может быть синтезирован в полезные материалы, а затем переработан на молекулярные строительные блоки, чтобы получить "вторую жизнь".

Об этом сообщает Facepla.net со ссылкой на материалы Colorado State University.

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Хотя некоторые виды пластика в большом количестве каждый день перерабатываются и могут быть повторно использованы в качестве полезных предметов, многие из них все равно заканчивают свой путь на свалках или в океанах.

Пластмассы, которые могут разлагаться в определенных условиях, такие как полимолочная кислота (PLA), предлагают более экологичные альтернативы, но у них тоже есть свои недостатки. Хотя рециркуляция — это тоже хороший вариант, как средство продления жизненного цикла материала, она не может быть разложена в исходное молекулярное состояние без получения других нежелательных побочных продуктов.

В поисках пластика, который может быть подвержен вторичной переработке и биологическому разложению, исследователи Университета штата Колорадо изучали молекулы, полученные из соединения биомассы, которую Министерство энергетики США оценили, как один из 12 наиболее соответствующих заменителей нефтепродуктов.

Материал, известный как гамма-бутиролактон, ранее в научной литературе расценивался, как потенциальный строительный блок для современных пластмасс.

Профессор химии Университета штата Колорадо, Евген Чен (Eugene Chen) и старший научный сотрудник Мао Хонг (Miao Hong) начали работу, открывая путь не только создания полимера, используя гамма-бутиролактон, но сделали его таким образом, чтобы полимер смог принимать различные формы, такие как линейные и циклические.

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Команда говорит, что поли гамма-бутиролактон является химически эквивалентным коммерческому биопластику под названием P4HB. Но так как P4HB получают при помощи бактерий, что является более дорогим и сложным процессом производства, чем для большинства пластмасс, команда надеется, что ее более дешевая версия может получить коммерческое использование, чтобы предложить более практическую версию улучшенного пластика.