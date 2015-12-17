На Закарпатье сегодня запустили первую очередь мусороперерабатывающего завода - ОГА

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

Как говорится в сообщении, общий бюджет проекта «Внедрение системы распределительного сбора и утилизации мусора в Береговском районе» составляет 973 тысяч 523 евро.

Кроме завода, проект предусматривает обустройство четырех полигонов по европейским стандартам.

Как уточнили в пресс-службе, завод будет перерабатывать 30 тысяч тонн отходов в год, сюда будут свозить мусор из 40 населенных пунктов Береговского района.

Пробный запуск сортировочной линии осуществили сегодня, 17 декабря, при участии руководства Закарпатской области и Береговского района.

«Проблема утилизации мусора - одна из самых острых на Закарпатье, хотя в Европе она давно уже решена. Когда завод заработает в полную силу, мы пригласим сюда председателей сельских советов, которые сегодня мало под бульдозеры не ложатся, протестуя против свалок и полигонов, чтобы они воочию убедились, как надо бороться со стихийными свалками и получать доходы от переработки отходов», - цитирует пресс-служба председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, который принял участие в открытии завода.

По данным пресс-службы, Москаль также добавил, что тот факт, что в строительство завода вкладывает огромные средства ЕС, очень показателен: Европе дешевле собрать и переработать наш мусор здесь, чем потом вылавливать его в Дунае после каждого паводка. «Лично я сделаю все возможное, чтобы таких заводов на Закарпатье было как можно больше», - добавил председатель ОГА.

Также, как прозвучало на открытии, в будущем Закарпатья иметь еще три завода по переработке мусора путем привлечения европейских инвестиций, софинансирования миссии ПРООН, Банка реконструкции и развития. Над их проектированием сейчас идет работа, добавили в пресс-службе Закарпатской ОГА.