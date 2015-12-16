Киев инициирует новый механизм ценообразования на захоронение мусора - КГГА

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора КП «Киевкоммунсервис» Евгения Русина, столица разработала новую модель функционирования в сфере обращения с бытовыми отходами.

Как отмечается, внедрение этой модели позволит к 2020 году сократить количество захоронений мусора до 48%, тогда как сейчас этот показатель превышает 70%.

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Русин сообщил, что к созданию новой городской концепции были привлечены эксперты Агентства США по международному развитию USAID, которое оказывает помощь в реализации прогрессивных реформ и проектов в различных странах мира. Модель переработки мусора предполагает три этапа. Первый – это тщательная сортировка мусора. На втором этапе происходит отделение органики и получение из нее биогаза с последующим получением электроэнергии. Третий этап предусматривает получение альтернативного вида топлива.

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«Но существующее законодательство не дает реализовать тот потенциал, который есть у города. Здесь надо дать больше полномочий местному самоуправлению, чтобы каждый город самостоятельно решал, какую модель обращения с отходами он выберет. Логика здесь простая: не может в Боярке и в Киеве быть один алгоритм», – отметил руководитель «Киевкоммунсервиса».

По его словам, еще одна из проблем – это отсутствие экономических стимулов для владельцев перерабатывающих мощностей. На местном уровне их принять невозможно. Здесь необходимы законодательные изменения.

«Мы видим два выхода – «зеленый тариф» на электроэнергию, которая будет получаться из переработки мусора, и второй вариант – это использование денег, заложенных в стоимость упаковки. Причина, по которой мы не можем воплотить эту концепцию в жизнь, – это правовой вакуум, который не дает достаточной свободы местному самоуправлению, с другой стороны - не дает гарантий инвесторам», – заявил Русин.

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Он подчеркнул, что сегодня отходы легче и экономически выгоднее захоронить, чем переработать.

«Это является причиной отсутствия единой политики ценообразования на захоронение мусора, государство по сути не имеет контроля над полигонами. Государство должно гарантировать и сохранение территорий, которые сегодня постоянно засоряются, и экологические интересы граждан. Поэтому все эти вопросы должны быть предусмотрены на законодательном уровне», – считает директор «Киевкоммунсервиса».