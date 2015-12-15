Украина нуждается в комплексном механизме обращения с бытовыми отходами - эксперты

Как отметил присутствовавший на встрече заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, ежегодно Киев производит около 1,1 миллиона тонн бытовых отходов, из которых около 790 тысяч тонн вывозятся на полигон твердых бытовых отходов №5 (село Подгорцы, Обуховский район, Киевская область), 240 тысяч тонн отправляются на мусоросжигательный завод «Энергия», а остальное уходит на три мусоросортировочные линии.

Но, как отметил чиновник, это только тот мусор, который вывозится легально. «К сожалению, большая часть мусора вывозится на несанкционированные свалки, и, к сожалению, у нас нет серьезных рычагов влияния на это, кроме административных. По нашим подсчетам, на сегодняшний день количество «серых» свалок в Киевской области в 5 раз превышает количество легальных», - сказал он, добавив, что экологическое законодательство Украины во многом отстало от европейского и нуждается в серьезных изменениях.

В свою очередь, глава коммунального предприятия «Киевкоммунсервис» Евгений Русин отметил, что ежегодно количество мусора, который вывозится из Киева, увеличивается на 1,5-2,5%, и сейчас под Киевом хранится порядка 6 миллионов тонн отходов, которые, учитывая техническое состояние полигона, представляют серьезную опасность для окружающей среды.

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По его словам, главной проблемой законодательства является отсутствие экономических стимулов для строительства мусороперерабатывающих мощностей. «Нужно менять законодательство. Мы видим два варианта: зеленый тариф на электроэнергию, полученную от переработки отходов, и взимание эконалога с производителей и импортеров упаковки и тары», - отметил Русин, добавив, что такой налог может ежегодно приносить порядка 2 миллиарда гривень, которые могут быть направлены на переработку бытовых отходов.

Поддержал необходимость законодательных изменений и столичный бизнесмен, владелец «Закарпатьеоблэнерго» Игорь Тынный. Он выразил заинтересованность в строительстве мусороперерабатывающих мощностей, но считает необходимым на законодательном уровне установить сроки заключения договоров на оказание услуг по переработке бытовых отходов на срок не менее 10 лет. «Любому инвестору нужны гарантии. Только строительство мусороперерабатывающего завода занимает 2 года, еще 7-8 лет необходимо давать на его окупаемость», - сказал бизнесмен.

В то же время, по мнению директора ассоциации «Украинский экологический альянс», депутата Киевского городского совета Олега Костюшко, помимо всего перечисленного, Украина нуждается в существенном ужесточении ответственности за нарушения в сфере обращения с отходами.

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Он отметил, что необходимо передать управленческие полномочия в этой сфере в компетенцию местных властей, так как в большинстве стран цивилизованного мира вопросы, связанные с отходами, решаются на местном или региональном уровне. В Украине же на сегодняшний день управленческие решения разрабатываются на уровне министерств в виде директив и не предполагают конкретного лица, которое несет ответственность за выполнение того или иного поручения или бездействие.

Ряд других специалистов в сфере переработки отходов, присутствовавших на круглом столе, сошлись во мнении о необходимости реализации информационной стратегии, целью которой является донесение важности обращения с отходами как до населения, так и до правительства с целью принятия конкретных политических решений.

Справка УНИАН. Украина занимает 1-е место в мире по количеству мусора на душу населения. В Украине порядка 4% земли используются под полигоны для мусора, на которых хранится около 35 миллиардов тонн отходов. При этом каждый год в стране создается 12 тысяч незаконных мусорных свалок, поскольку полигонов для мусора недостаточно. Большинство существующих полигонов уже исчерпали свой ресурс, а применяемые методы утилизации мусора и отходов – захоронение и сжигание – показали свою нежизнеспособность и привели ряд стран на грань экологической катастрофы. Государственные планы по созданию современных заводов по переработке мусора и отходов существуют только на бумаге. Причина для Украины стандартная - нет денег.