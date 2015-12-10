"Самой ненужной вещью года" признали пластмассовую упаковку для яиц
Журнал обосновал свой выбор тем, что существуют и более экологические способы хранения яиц.
«Самой ненужной вещью года» (Vuoden turhake) объявлена пластмассовая упаковка для хранения яиц. Журнал Suomen Luonto выбрал победителя из свыше 400 номинантов, пишет Yle.
Журнал обосновал свой выбор тем, что существуют и более экологические способы хранения яиц. Кроме того, постоянно разрабатываются новые, более совершенные с точки зрения экологичности виды упаковок, отмечает Suomen Luonto.
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В номинации «Особо отмечен» победителем стал рекламный буклет Почты Финляндии Postinen. По мнению жюри, брошюра, которая распространяется дважды в неделю, производит в год около полкило ненужного мусора на каждого клиента почты.
Премия «Самая ненужная вещь года» присуждается с 2000 года. В прошлом году этой сомнительной чести была удостоена ловушка для насекомых, а в позапрошлом – душистый пакет для мусора.