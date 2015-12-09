Adidas представил кроссовки из океанического мусора (видео)
Немецкий производитель спортивной одежды и экипировки Adidas в сотрудничестве с организацией Parley for the Oceans представил концептуальную модель кроссовок, сделанных из океанического мусора.
При их создании использовалась технология 3D-печати, сообщает Lenta.ru з посиланням на Fashionmag.
Обувь представлена на конференции COP21, посвященной вопросам изменения климата. Переработанный пластик дизайнеры использовали как в подошве, так и в верхней части кроссовок.
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"Вместе с Parley for the Oceans мы начали принимать меры по созданию экологически чистых материалов и вводить новые технологии", - сказал член исполнительного совета Adidas Group Эрик Лидтке.
Предполагается, что модель будет изготавливаться по индивидуальным меркам. Для этого посетителям в магазине нужно будет пробежать в течение нескольких минут по беговой дорожке.
После этого создается точный слепок стопы, на основе которого разрабатывается и распечатывается на 3D-принтере уникальная подошва.