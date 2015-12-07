Минрегион намерен внести в Раду законопроект о штрафах за загрязнение воды

«Этот закон предоставит полномочия органам местного самоуправления на разработку и реализацию правил приема сточных вод», – цитирует пресс-служба заместителя главы Минрегиона Эдуарда Кругляка.

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По словам чиновника, законопроект №2772 «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» в случае принятия должен стимулировать промышленные предприятия проводить предварительную очистку стоков или платить штрафы, которые будут направлены на совершенствование технологии работы очистительных сооружений канализации.

Кроме того, по данным Минрегиона, в декабре, возможно, будет рассмотрен еще один законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере обращения с бытовыми отходами», направленный на демонополизацию рынка предоставления услуг по переработке и захоронению бытовых отходов. Благодаря его принятию планируется урегулировать вопросы тарифной политики, связанной с переработкой твердых бытовых отходов и предприятиями по утилизации тары и упаковки.

Как сообщал УНИАН, по информации Всеукраинской экологической лиги, на сегодня более 37 тыс. населенных пунктов Украины не имеют доступа к качественной питьевой воде, а по всей линии течения Днепра происходит застройка прибрежной зоны очистными сооружениями промышленными предприятиями, которые сбрасывают свои отходы в реку. Как следствие, сброс неочищенных или недостаточно очищенных стоков приводит к уничтожению всего живого в реках, что грозит распространением инфекционных заболеваний.