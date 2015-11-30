Мусоросжигательному заводу "Энергия" в Киеве выделили 133 миллиона гривень на систему очистки выбросов

Об этом сообщил начальник управления экологического мониторинга, аудита и атмосферного воздуха Минэкологии Сергей Салата.

«Мы подготовили всю необходимую документацию и подали в Министерство финансов запрос на выделение 133 млн грн из городского бюджета заводу «Энергия», - сказал он во время пребывания на предприятии.

По словам Салаты, эти средства - часть суммы, которую Украина получила от ЕС за улучшение системы экологического мониторинга.

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Он сообщил, что в настоящее время Минэкологии осуществило все необходимые действия для выделения средств, при этом Министерство финансов Украины должно направить эту сумму в бюджет Киева.

По словам чиновника, Киевская горадминистрация будет направлять данную сумму на предприятие по мере необходимости.

Вместе с тем, исполнительный директор «Киевэнерго» Юрий Магера рассказал, что общая стоимость проекта по установке системы очистки составляет около 500 млн грн.

По его словам, в случае получения финансирования завод «Энергия» может приступить к строительству системы очистки в 2017-2018 году.

Исполнительный директор уточнил, что «Киеэнерго» планирует сначала установить систему очистки для 2 котлов завода, после чего планируется строительство для двух оставшихся котлов.

Магера сообщил, что недостающую сумму «Киеэнерго» намерено привлечь с помощью инвесторов.