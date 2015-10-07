В Индии запустили проект Plastics for Change, который поможет сборщикам пластиковых отходов заработать (видео)

В городе Коямпуттур, штат Таминлад, Индия, недавно был запущен новый экспериментальный социальный проект под названием Plastics for Change, который направлен не только на борьбу с загрязнением пластиковыми отходами, но и на помощь сборщикам городских отходов в их стремлении к достойному заработку, пишет Ozemle.net.

По сути, этот проект представляет собой открытую мобильную платформу, которая будет обеспечивать «доступ к рынку справедливой торговли» между сборщиками городских отходов и покупателями – частными переработчиками отходов, минуя посредников-скупщиков. По мнению основателя проекта, Эндрю Олмака, это будет гарантировать сборщикам оплату за их труд по рыночным ставкам. Более того, в данном проекте могут участвовать и крупные производители, которые могут найти здесь источники сырья для производства продукции из переработанного пластика.

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Как говорит Олмак, проект Plastics for Change разработан прежде всего для запуска в развивающихся странах, где управление и инфраструктура утилизации и рециркуляции пластиковых отходов практически отсутствуют, или функционируют недостаточно. В этих странах сборщики отходов, которые вручную сортируют мусор и извлекают материалы, пригодные к переработке. Эти материалы скупают у них посредники, которые сами устанавливают цены – как правило, самые минимальные. И выручки сборщиков хватает только на то, чтобы хоть как-то выжить.

Согласно оценкам, в развивающихся странах таким образом зарабатывают себе на жизнь 30 миллионов человек, собирая мусор и тем самым внося свой немалый вклад в решение проблемы с пластиковыми отходами, которая сегодня является номером один для всего человечества. Так почему же, спрашивает г-н Олмак, нельзя сделать для этих людей сбор отходов более финансово прибыльным, чем сейчас? Это будет способствовать не только уменьшению загрязнения окружающей среды, но и значительному сокращению нищеты в развитых странах.

В ближайшем будущем он планирует запустить еще несколько подобных социальных проектов в других штатах Индии, а уже сейчас на сайте Indiegogo действует его кампания по сбору средств (не менее 10 тысяч долларов США) на расширение платформы Plastics for Change.