Пляжи в Керчи завалены мусором из-за бездействия коммунальных служб оккупированного Крыма

Но коммунальные службы оккупированного полуострова не спешат с уборкой пляжных территорий, передает "Крым.Реалии".

В частности, неудовлетворительное санитарное состояние наблюдается на пляже в районе Молодежного парка, куда ежедневно приходят отдыхать жители окрестных домов.

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Официально пляж, к которому нужно спускаться по крутому спуску от Молодежного парка, не был открыт "властями" этим летом. Однако он продолжает пользоваться популярностью у горожан. Правда, оборудовать его мусорными контейнерами оккупанты пока не спешат.

Ранее УНИАН сообщал, что волонтеры ежегодной экологической акции "360 минут ради Байкала" собрали у берегов озера и вывезли на утилизацию 10 тысяч мешков мусора (42 полных "КамАЗа").