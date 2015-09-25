В Харьковской области четвертые сутки горит свалка (видео)

У многих местных жителей есть признаки отравления, передает ТСН.

Местные жители жалуются на обострение хронических болезней, очень страдают аллергики. Люди, которые живут вблизи свалки, а это 200-300 метров, стараются не выпускать детей на улицу.

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По словам местных жителей, пожарные бригады выезжают по вызову на свалку, но потушить возгорание не могут.

Ранее УНИАН сообщал, что только в течение 18 сентября сотрудники Службы спасения Ривненской области 6 раз выезжали по сигналу "Тревога", чтобы обуздать возгорание мусора на открытой территории. Дважды такие случаи произошли в Дубенском районе и по одному в городе Ровно, Ровенском, Радивиловском и Володимирецком районах.