Чистая Украина: стоит ли выходить на "субботники"

В воскресенье, 20 сентября, в Национальном Экспоцентре Украины в Киеве активистами общественной организации Ассоциация зеленых Украины была проведена всемирная акция «Очистим планету от мусора». По словам организаторов, количество мусора в зеленых зонах и на улицах украинских городов чрезмерное, а коммунальные службы сами с загрязнениями не справляются.

Впервые аналогичное мероприятие состоялось в 1993 году в Австралии и, с тех пор, к ее проведению присоединились еще 100 стран. Учитывая, что в последние несколько лет проблема загрязненности стала очень актуальной для Украины – красивые и памятные места не видны из-за груд мусора вокруг – активисты посчитали не лишним собраться на импровизированный «субботник». Собственно, именно поэтому такие мероприятия организовывают все чаще.

Сделать Украину чистой

Организаторы воскресной акции подчеркивают, что подобные субботники действительно улучшают состояние окружающей среды и воспитывает в людях бережное отношение к природе. «Выгода для природы от этих акций есть и состоит она из 2 частей. Краткосрочная – действительно, мусора становится меньше, и долгосрочная – люди, которые видят, как подобные акции преображают места их отдыха, также хотят присоединиться к подобным мероприятиям», – отмечают эколог, сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

Координатор самой масштабной всеукраинского уборки «Сделаем Украину чистой вместе!», президент организации Let's do it, Ukraine Юлия Мархель уверена, что именно подобные акции способны повысить сознательность людей и заставить их ценить окружающую среду, а не забрасывать ее мусором. «Фактически каждую субботу в Украине проводятся локальные уборки, организованные местными активистами не только Let's do it, Ukraine, но и другими различными организациями, и просто рядовыми гражданами. Наша организация один раз в год проводит наиболее масштабную уборку страны в рамках всеукраинского фестиваля чистоты «Сделаем Украину чистой вместе», с целью привить любовь к окружающей среде и научить людей не мусорить, разделять отходы и сдавать их на вторичную переработку. Самая большая мотивация для людей - это понимание, что именно они способны фундаментально изменить ситуацию загрязнения территорий и сделать Украину чистой», - рассказывает она.

Следует отметить, что так называемые «субботники» не решают проблему загрязнения окружающей среды, ведь мусор, собранный активистами, экологами и просто сознательными людьми, не сортируется, не отправляется на переработку, а просто свозится на свалки, где, в дальнейшем, разлагается и поражает большую территорию вокруг себя. Химические вещества, которые выделяются при разложении, также поражают грунтовые воды, что отражается на качестве питьевой воды и, соответственно, на здоровье украинцев. «В настоящее время, мусор, собранный на субботниках, свозится в ближайшие контейнеры к месту уборки, где уже коммунальные службы, ответственные за этот участок, вывозят его на полигоны. Даже несмотря на то, что сейчас у нас в стране нет международной практики утилизации и повторного использования большей части твердых бытовых отходов, смысл в подобных уборках, конечно же есть. Можно предположить, что однажды и у нас появятся компании, которые будут извлекать коммерческую выгоду от переработки ТБО, ну и, конечно же, гораздо проще обрабатывать ТБО в одном месте, чем предварительно собирать его, скажем, в лесу или парке», - подчеркивает Задесенец.

Коммунальщики «умывают руки»

Экологи подчеркивают, что подобные акции, в том числе, направлены на то, чтобы помочь коммунальным службам. Однако сами коммунальщики и местные власти крайне редко инициируют подобные глобальные уборки. «К сожалению, поддержки со стороны госслужб нет никакой, еще и за коммунальщиками побегать надо, чтобы они вывезли собранный мусор, - отмечает Задесенец. – Инициаторами являются, как правило, общественные организации и отдельные активисты. Изредка - это коммерческие компании, в основном, загородные рестораны, которые за уборку вокруг их территории предоставляют скидки на меню или бесплатный фуршет».

Тем не менее, по словам депутата Киевсовета Татьяны Мелиховой, именно коммунальные службы должны всячески способствовать «субботникам», инициировать уборки самостоятельно, а не перекладывать свою работу на социально-ответственных граждан. «Как по мне, субботники должна организовывать как власть, так и сами граждане. Граждане должны «толкать» к изменениям власть, а не наоборот», - считает она.

«Я, как депутат, неоднократно обращалась, по собственной инициативе и по просьбе киевлян, в исполнительный орган с просьбой привести в порядок ту или иную территорию пляжа или зеленой зоны, двора и т.д., и охотно сама участвую в этих «толоках», - отмечает Мелихова.

По мнению депутата, то, что волонтерство и движение общественных активистов развиты и работают на пользу города – очевидно. Но может случиться так, что местная власть просто будет пользоваться достижениями гражданского общества, приписывая себе его заслуги: «Есть призыв: «Давайте уберем» - убрали, а ЖЭКи приписали эти работы на свой счет, поставили галочки в документах и ​​получат зарплату за то, что сделало общество. То есть, организовать субботник - это не обязательно принять в нем участие, а это и добиться от исполнительного органа уборки того или иного объекта коммунальщиками, что и является их прямой обязанностью».

В этой связи, депутат уверена, что граждане не должны делать работу за власть, а должны добиваться выполнения местными службами их работы. «Общество должно включаться только тогда, когда не справляется исполнительный орган Киевсовета. Действия общины должны быть направлены не только на то, чтобы выполнить определенную работу за исполнительный орган, а на то, чтобы ткнуть его носом в проблемы, которые он не замечает или не хочет замечать, или с которыми не может справиться без участия общества - вспомните межсезонный снегопад в марте 2012 года», - отмечает Мелихова.

Чистота начинается с каждого

В то же время, экологи и активисты уверены, что проблемы с загрязнением улиц и зеленых зон украинских городов необходимо решать комплексно. «Три фактора на это могут повлиять: наличие мусорных корзин в достаточном количестве, система штрафов и контроль за чистотой на улице, - отмечает Ярослав Задесенец. - Сейчас главное - привить населению культуру обращения с окружающей средой. Субботник - очень действенный метод. Так как однажды, убрав чужой мусор, человек вряд ли захочет мусорить еще, да и окружающих будет, в случае чего, одергивать. Общество само себя воспитает, просто для этого нужно время».

Однако одного сознательного подхода граждан для решения глобальной проблемы с загрязненностью, мало, считает Юлия Мархель. «Проблема в национальной системе обращения с отходами. Как пример, в некоторых поселках частные предприятия занимаются вывозом бытовых отходов за определенную плату с населения, но не все жители могут оплатить такую ​​услугу, следовательно, имеем такую ситуацию: деньги не платим - отходы не вывозим, образуются мусорные свалки… Это яркий пример малоэффективной работы муниципалитетов с общественностью по эффективному обращению с бытовыми отходами», - подчеркивает она.

Кроме того, активист уверена, что, для решения проблемы, с населением важно проводить большую образовательную экологическую программу на тему «Эффективное обращение с отходами», особое внимание уделяя подрастающему поколению.

Примерная Европа

В Европе подобные проблемы решили уже много лет назад – там и коммунальные службы убирают гораздо тщательнее, и люди не сорят. Причина этому - высокие штрафы. В Германии, к примеру, улицы патрулируют так называемые «мусорные детективы», которые следят за чистотой. Выброшенный в парке или сквере окурок, оберточная бумага или бутылка в этой стране выльется нарушителю в штраф размером в 20 евро. Около 40 евро заплатит тот, кто выбросил использованную жевательную резинку, яблочный огрызок или другие остатки еды. В Лондоне же за выброшенный мусор или окурок в парке или на улице придется заплатить около 200 долларов, а в США подобное нарушение обойдется в 650.

В европейских парках пристально следят не только за выброшенными обертками, огрызками, окурками и прочим мусором, в отличие от украинских парков, здесь не встретишь отходы жизнедеятельности собак и других животных. Те, кто в Европе гуляют с собаками, как ни странно, тут же убирают за ними. Пока в Украине только в отдельных столичных скверах идея специальных гигиенических пакетов для уборки за своими питомцами только приживается, к примеру, в Германии такая «услуга» для любителей домашних животных - повсеместна. Большие мусорные пакеты для собачьих отходов там вешают прямо на стволы деревьев. А, после наполнения, их меняют на новые.

Впрочем, здесь работает не только человеческая сознательность, но и, опять же, штрафы. В Германии тем, кто не уберет за своим питомцем, грозит штраф в 500 евро, а в Лондоне – около 1500 долларов.

Елена Пащенко