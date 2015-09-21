Активисты "Ассоциации зеленых Украины" убрали часть территории Экспоцентра

"Зеленые" убрали часть территории Экспоцентра в столице.

"За 2 часа 12 человек собрали около 30 мешков мусора", - рассказывает сопредседатель ассоциации Ярослав Задесенец.

"В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, одноразовая посуда и полиэтиленовые пакеты. Попадались и использованные шприцы. Особенно поразило то, что рядом с кучами мусора продолжают отдыхать люди. Их совершенно не беспокоит, что их дети, бегая по территории парка, могут наступить на разбитую бутылку или шприц и травмироваться", - продолжает активист.

"Не нужно ждать, что проблема мусора решится сама по себе. Воспитывайте правильно детей, показывая им на собственном примере как нужно обращаться с природой. Найдите на выходных несколько свободных часов, чтобы убрать территорию возле своего дома, очистить парковую зону или лесопосадку. И со временем люди все-таки поймут, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят", - считает Задесенец.

Всемирная акция "Очистим планету от мусора" впервые была организована в сентябре 1993 года в Австралии, с того времени к ее проведению присоединились более 100 стран мира.

Проблема чистоты городов Украины - давно превратилась в глобальный экологический кризис. Кучи мусора занимают огромные территории и таят в себе большую опасность для окружающей среды и всего живого вокруг.