Под Полтавой загорелась городская свалка
Под Полтавой возле села Макуховка загорелась городская свалка.
Как передает корреспондент УНИАН, начальник облуправления ГСЧС Виктор Дейнега сообщил, что пожар на территории отработанных площадок городской свалки твердых бытовых отходов начался 19 сентября. Огнем уничтожено 4 га сухой травы и 3 га мусора. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
Читайте такжеВ Виннице установят 300 контейнеров для сухих и влажных бытовых отходов"Общая площадь свалки 17,4 га. Сегодня горит до 3 га мусора и трава. Мусорка прогорает до 2 метров в глубину. Проблема в том, что на свалке только один бульдозер. Только он отсекает проходы для огня. Сейчас ищем еще бульдозеры. Думаю, за сутки огонь ликвидируем", - отметил Виктор Дейнега.
Напомним, что в 2013 и 2014 годах на городской свалке летом возникали аналогичные пожары.