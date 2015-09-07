Волонтеры собрали 42 "КамАЗа" мусора на побережье Байкала (фото, видео)

В этом году в мероприятии приняли участие свыше пяти тысяч человек - как минимум в три раза больше, чем в прошлом году, передает ТАСС.

Волонтеры подчеркивают, что мусор - это большая проблема Байкала, поскольку часто в те места, куда добираются недобросовестные туристы, не могут добраться эковолонтеры.

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Как показала уборка, основную часть мусора на берегу оставляют туристы: это пластиковые бутылки, целлофан, стеклянная тара и другие бытовые отходы, которые сортировались и сдавались на переработку.