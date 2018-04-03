Японский кредит для украинских стоков

Бортническая станция аэрации (БСА) – единственные очистные сооружения сточных вод столицы и близлежащих городов и поселков Киевской области, которые проводят очистку не только бытовых стоков, но и стоков промышленных предприятий. К тому же, станция очень старая – первый блок был запущен в 1965 году, и, на сегодняшний день, его износ составляет более 95%. Но, если раньше жители близлежащих населенных пунктов ежегодно боялись паводков, ожидая прорывов дамбы на станции аэрации, то ухудшающееся с каждым годом общее состояние предприятия заставляет задуматься о том, что бояться следует не только весной, а в любое время года. И не только жителям Киевской области, а и другим регионам страны, располагающимся вниз по течению Днепра.

Токсичные отходы

Впервые экологи забили тревогу в январе 2012 года, когда на станции аэрации случилась крупная авария – произошел провал на самотечном Левобережном коллекторе. Последствия были быстро ликвидированы, но эксперты забили тревогу: если не реконструировать предприятие, Украине грозит экологическая катастрофа техногенного происхождения. Поскольку, мало того, что миллионы украинцев останутся без воды, но и Днепр может быть загрязнен высокотоксичными отходами.

Экологов поддержали и сотрудники Бортнической станции аэрации. В феврале 2013 года директор БСА Владимир Бражник рассказал, что точечные укрепления защитных сооружений, которые удерживают ил, образующийся во время очистки, не спасают ситуацию. А сам ил накапливается с огромной скоростью. Изначально для его хранения было выделено три поля – 272 га. Каждое рассчитано на 3 млн кубометров. Однако одно из них было законсервировано, а на двух других уже в 2013 году, вместо проектных 6 млн кубометров ила, вмещали в себя около 10 млн кубометров.

Этот ил, прежде всего, опасен содержанием тяжелых металлов. Они могут попасть в колодцы и в Днепр через грунтовые воды. А, оседая в организме человека, имеют канцерогенные свойства. Поэтому, по словам экологов, человек может заболеть даже через несколько лет после употребления загрязненной воды. При этом, по словам директора Киевского эколого-культурного центра Владимира Борейко, наибольшая опасность грозит даже не жителям столицы, а тем, кто живет ниже по течению Днепра.

Но, несмотря на то, что специалисты били в набат, ни у Киева, ни у правительства не оказалось необходимого для полноценного ремонта средств. В результате, 10 апреля 2013 года, из-за интенсивного таяния большой массы снега и поднятия грунтовых вод, на одном из иловых полей произошло обводнение дамбы, что привело к ее прорыву. Разлив воды на прилегающую территорию составил почти 2 га. Благо, при участии 590 спасателей (310 сотрудников Госслужбы чрезвычайных ситуаций, 240 солдат и 40 работников технических служб «Киевводоканала») и 36 единиц специальной техники чрезвычайную ситуацию удалось довольно быстро ликвидировать.

В поисках денег на реконструкцию

Тем не менее, городские власти снова сообщили, что полностью реконструировать станцию, обеспечить ее техническую и экологическую безопасность, Киев не может, поскольку денег на это нет. Киевсовет лишь выделил 20 млн гривен на проект реконструкции. Причем, в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА сообщали, что половина этой суммы ушла на погашение долгов по разработке проекта за 2012 году, остальные должны были быть направлены на завершение работ над проектом реконструкции БСА.

Что же касается денег, за которые можно было бы провести саму реконструкцию, в Киеве намекнули, что их необходимо взять либо у государства, либо привлечь иностранных инвесторов.

Голос столицы был услышан. Уже в октябре 2013 года на обсуждение и утверждение Кабмина был вынесен проект реконструкции Борнтической станции аэрации. Но с утверждением документа не сложилось. Сначала случился Евромайдан, потом Революция достоинства. Поэтому проектно-сметная документация, предусматривающая финансирование, которое должно было осуществляться под кредит правительства Японии, была утверждена лишь в апреле 2014 года.

Премьер-министр Японии сделал официальное заявление о предоставлении кредитных средств на реализацию данного проекта по программе ОDА по условиям STEP под 0,1%. А среди условий предоставления кредита были озвучены: выбор генподрядной организации среди японских компаний и доля оборудования производства Японии - 30% от общей стоимости проекта.

«Через два с половиной года, я надеюсь, мы введем новую установку на Бортнической станции аэрации на соответствующие инвестиционные деньги от наших японских партнеров», - пообещал премьер-министр Арсений Яценюк.

«Комплексная реконструкция станции может гарантировать людям качественную очистку сточных вод и жизнь без неприятных запахов. Будет прекращены перекачки отработанного ила на иловые поля и постепенно освободятся эти территории», - отметил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

Рада сделала первый шаг

В июне 2015-го между правительством Украины и Агентством международного сотрудничества Японии (JICA) был подписан кредитный договор на 108,193 млрд иен (около 900 млн долларов). «Кредит будет предоставлен для строительства и реконструкции очистных сооружений, очистки их от осадка и грязи, а также на консультации экспертов», - сообщили в Кабмине.

А Верховная Рада, открыв третью сессию 1 сентября, уже на следующий день ратифицировала кредитный договор – за такое решение проголосовали 265 депутатов. «Договор предусматривает, что Японское агентство международного сотрудничества (JICA) предоставит Украине льготный кредит на сумму более 108 млрд японских иен. На сегодняшний день по сегодняшнему курсу это около 900 млн долларов США (они в своих релизах использовали слово миллиард, потому что на тот момент это было ближе к миллиарду) сроком на 40 лет, из них 10 лет - это льготный период, под 0,1 процента годовых», - рассказала депутатам министр финансов Украины, подписант документа со стороны Украины Наталия Яресько.

Исполнителям работ по модернизации станции сточных вод правительство будет выделять субкредиты из этих средств. Субподрядчиков должен будет определить «Киевводоканал».

К слову, во время обсуждения вопроса в Верховной Раде, интересные мысли озвучил народный депутат от «Народного фронта», сопредседатель межпарламентской группы Украина-Япония Леонид Емец. В частности, он напомнил, что вопрос получения кредита тянется со времен Азарова и Януковича. «Но у японцев было одно требование, на которое украинская сторона времен Януковича-Азарова пойти не могла. Требование это была очень простое - не красть эти деньги, дать возможность японской стороне контролировать весь путь от выделения до расходования… Поэтому тогда сотрудничество с японской стороной не удалось», - рассказал он.

В Верховной Раде уверяют, что сейчас все вещи, на которые японская сторона указывала, как на коррупционные и бюрократические устранены. Что ж, хочется верить. И, для начала, например, увидеть проект реконструкции Бортнической станции аэрации в открытом доступе. При прошлой власти экологам так и не удалось этого добиться.

На что потратят кредитные средства

Одной из ключевых проблем, которые необходимо решить, используя средства японского кредита, экологи называют эффективность очистки. «За 50 лет эксплуатации комплекс очистных сооружений практически пришел в полную негодность. Более того, он полностью выработал свой ресурс. И это сказывается на эффективности очистки», - рассказал эколог, сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

Он напомнил, что, в свое время, мощность станции была запланирована на очистку 1,8 млн. кубометров сточных вод, «что на сегодня вообще не удовлетворяет все потребности такого мегаполиса, как Киев». «Проще говоря, станция просто не справляется с потоками грязи и твердого мусора. Более того особенно в летний период концентрация подобных отходов и их осадков совершенно логично приводит к возникновению процессов брожения в отстойниках с регулярными выбросами в атмосферу метана и сероводорода. Думаю, что с последней проблемой достаточно хорошо знакомы практически все жители левобережья столицы», - отмечает он.

В этой связи, по его словам, отрадно, что в части модернизации Бортнической станции аэрации японцы планируют оснастить очистные сооружения всеми современными средствами, причем, что очень важно, с учетом японских энергосберегающих технологий. «Среди прочего планируется построить линию механического обезвоживания, а также линию по сжиганию ила… Естественно, что внедрение современных технологий очистки сточных вод самым благоприятным образом скажется на здоровье и благополучии всей окружающей среды целого района и воды в реке Днепр», - считает эколог.

Чтобы понимать, на что именно будут потрачены кредитные средства, как уже было сказано выше, необходимо видеть проект реконструкции очистных сооружений. «В идеале, это должна быть очистка с последующей переработкой ила в биогаз. Таким образом ил обеззараживается и может использоваться как грунт «технического» применения: идти на озеленение обочин дорог, откосов мостов, в общем, там, где то, что на нем вырастет, не будет употребляться в пищу или сжигаться, - рассказал исполнительный директор Национального экологического центра Украины Юрий Урбанский. – Кроме того, биогаз может идти на городской автопарк – так поступают в Швеции и Норвегии. Можно также сжигать его на местной ТЭЦ, хотя это и менее рационально».

Что же касается очистки воды, по словам экологов, современные методы позволят доводить ее до вполне приемлемого уровня очистки перед тем, как она будет сброшена в Днепр. Но это работает лишь при условии отсутствия промышленных стоков.

Татьяна Стежар