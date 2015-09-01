Ученые бьют тревогу: к 2050 году почти все морские птицы будут питаться пластмассой

Согласно новому исследованию, 90% процентов морских птиц в той или иной форме употребляют в пищу пластмассу. Ученые предсказывают, что к 2050 году число птиц, чьи желудки забиты пластмассой, увеличится до 99%.

По данным ученых из Национального центра экологического анализа и синтеза Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США), скоро в мире не останется ни одной морской птицы, не попробовавшей пластмассу, пишет Naked Science со ссылкой на портал EurekAlert.

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Ежегодно в океаны попадает более 4,8 млн тонн пластиковых отходов. Пробки от бутылок, пластиковые волокна из синтетической одежды вымываются в океан из городских рек и мусорных свалок. В северной части Тихого океана есть гигантский водоворот, куда океанические течения приносят все, что собрали на своем пути. Пластик не тонет и путешествует по океану сотни лет.

Птицы путают яркие детали с продуктами питания или глотают их случайно. Это приводит к потере веса, а то и к смерти пернатых. По данным исследования, на сегодня 90% морских птиц – альбатросов, буревестников, пингвинов – употребляли в пищу пластмассу.

С начала 1960-х годов, когда пластик был найден в желудках менее 5% птиц, к 2010 году количество птиц, отведавших пластика, выросло до 80%. По прогнозам ученых, к 2050 году их число дойдет до 99%. По данным исследования, пластмасса будет иметь наибольшее влияние в Южном океане – около берегов Австралии, Южной Африки и Южной Америки.