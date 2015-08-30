В ЕС должным образом утилизируют всего треть электронных отходов - исследование Интерпола

Лишь 3,3 млн тонн старых компьютеров и другой электронной техники из 9,5 млн тонн, которые ежегодно попадают в мусор в странах Евросоюза, надлежащим образом утилизируются.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного под руководством Интерпола, передает Deutsche Welle.

Как отмечается в сообщении, остальную использованную технику неправильно перерабатывают, разбирают на запчасти, выбрасывают вместе с бытовыми отходами или же экспортируют, например, в такие страны Африки как Гана или Нигерия, а также в Китай. На экспорт идет 1,5 млн тонн лома, из которых 1,3 миллиона тонн - нелегально.

В этих регионах, согласно исследованию, иногда накапливаются целые горы высокотоксичных старых компьютеров, холодильников, телевизоров и тому подобное. Последствиями являются проблемы с окружающей средой, миллионные убытки для национальных экономик и угроза здоровью людей, отмечают авторы исследования.

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Причиной торговли ломом электронного оборудования являются ценные материалы и компоненты, содержащиеся в устройствах. По словам координатора проекта Интерпола Дэвида Хиггинса, торговля электронными отходами является "очень прибыльной деятельностью с очень низким риском быть разоблаченной".

Кроме того, производители и перерабатывающие предприятия благодаря нелегальной торговле таким ломом экономят до 600 млн евро в год.

Исследование проводилось в течение двух лет несколькими организациями, в том числе двумя учреждениями ООН, под руководством Интерпола и при финансировании Евросоюза.