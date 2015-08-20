Загрязненную территорию Ладыжина удалось очистить от осадка сажи

Исполнительный комитет Ладыжинского городского совета (Винницкая область) провел работу по очистке загрязненной территории с помощью поливочной техники коммунальных предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГСЧС в Винницкой области.

На предприятии, которое подозревают в выбросах, сейчас работает комиссия и экологическая инспекция, проводится отбор грунта для лабораторных исследований. Также будет проведен лабораторный анализ на прилегающих участках жилых массивов, оказавшихся в зоне выброса осадка.

В результате подворного обхода работниками исполнительного комитета г. Ладыжин было установлено, что в зону загрязнения попало 5 пятиэтажных жилых домов и 5 частных домов с приусадебными участками.

Читайте такжеВ Винницкой области экологическое бедствие: город засыпало сажей (фото, видео)

В Ладыжинский горсовет обратились 120 граждан с заявлениями о возмещении материальных убытков, причиненных загрязнением.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 августа часть Ладыжина засыпало черной сажей. 18 августа мэр Ладыжина Валерий Коломейцев сообщил УНИАН, что в Ладыжине приостановлена работа завода "Биолек", который подозревают в выбросах сажи. Он отметил, что уже проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайному положению, по результатам которого решено обратиться в Кабмин и Министерство здравоохранения, в ведомстве которого и находится завод "Биолек".

Справка УНИАН. Предприятие ПАО «Биолек», созданное на базе бывшего спиртового завода, специализируется на выпуске как генерических лекарственных средств, так и оригинальных комплексных фитопрепаратов. В состав ПАО входит производство «БиН», выпускающее лекарственные препараты, и производство «Биосинтез», выпускающее продукцию микробиологического синтеза.