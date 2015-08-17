Кабмин уволил главу "Укрэкоресурсов"

Соответствующее распоряжение Кабмина №825-р от 12 августа обнародовано на сайте правительства.

«Уволить Сафаряна Ару Кареновича с должности директора Государственного предприятия по вопросам обращения с отходами как вторичным сырьем по собственному желанию», - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, Кабмин назначил Сафаряна главой «Укрэкоресурсов» в апреле 2014 года.

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В марте текущего года министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что Кабмин отменил правительственное постановление №915, которое регламентирует создание государственного предприятия «Укрэкоресурсы», имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране. Такое решение было принято в связи с тем, что в деятельности данного госпредприятия присутствуют коррупционные схемы.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» ранее являлось единственным законным (постановление № 915 от 26.07.2001 года «О внедрении системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья») субъектом хозяйственной деятельности, который обеспечивает организацию системы сбора, заготовки и утилизации использованной тары, упаковочных материалов и отходов как вторичного сырья. «Укрэкоресурсы» дотирует компании, занимающиеся раздельным сбором вторсырья.