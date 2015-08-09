Киевляне очистили от мусора Днепровскую набережную (видео)
20:36, 09 августа 2015Мусор
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Общественные активисты согласились и собственноручно убрали Днепровскую набережную в Киеве.
По словам одного из инициаторов акции, идея убрать ее появилась просто во время отдыха на арт-причале, передает Радио Свобода.
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Далее информацию распространили через соцсети. Неравнодушные киевляне запаслись перчатками и пакетами. Всего вывезли около 100 килограммов мусора.
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