Киевляне очистили от мусора Днепровскую набережную (видео)

По словам одного из инициаторов акции, идея убрать ее появилась просто во время отдыха на арт-причале, передает Радио Свобода.

Читайте такжеПочему завод "Энергия" не спасает столицу от мусора

Далее информацию распространили через соцсети. Неравнодушные киевляне запаслись перчатками и пакетами. Всего вывезли около 100 килограммов мусора.