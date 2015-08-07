Турецкое судно разлило нефтепродукты в Азовское море

Об этом 0629 сообщили в пресс-службе Государственной Азовской морской экологической инспекции.

Специалисты провели расследование обстоятельств - отобрали пробы воды и провели их инструментально-лабораторное исследование.

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Установлено, что плавучее средство m/v «Haci arif kaptan» (порт приписки Истамбул, флаг Турция), находясь во внутренних водах, загрязнил Азовское море площадью 11 700 м2 нефтепродуктами на территории ООО «Азовский СРЗ» в районе 3,4,5,6,7 причалов.

Государственной Азовской морской экологической инспекцией предъявлен иск капитану судна для добровольной уплаты суммы рассчитанного ущерба в размере 35 тыс. грн.

"Этот случай загрязнения акватории Азовского моря не единственный за последнее время. Так, в конце июня, на территории ГП «Мариупольского морского торгового порта» m/v «Eastgate S» (Панама), находясь во внутренних водах, сбросило балластные воды с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в акваторию порта у причала № 10. Сумма убытков, причиненных государству, в данном случае составляла 8 561,52 грн, которая уплачена в полном объеме.