Опасности энергосберегающей лампочки

Споры об использовании энергосберегающих ламп для освещения жилых помещений продолжаются длительное время. Уже более десяти лет им приписывают спасительную роль в борьбе с изменением климата за счет снижения выбросов углекислого газа. Но, с другой стороны, не редка и критика из-за проблем, касающихся здоровья человека и защиты окружающей среды. Дело в том, что энергосберегающие лампы, несмотря на всю экономичность, к сожалению, имеют три больших недостатка: электромагнитное и ультрафиолетовое излучение, а также содержание ртути.

Вредное излучение

Энергосберегающие лампы любой мощности являются источником электромагнитного радиочастотного излучения. Электромагнитные поля такой величины, конечно, не вызывают специфических заболеваний, но могут являться катализаторами болезней, в первую очередь, центральной нервной и иммунной систем, а также, возможно, сердечно-сосудистой. Организм обязательно реагирует на такое воздействие как на еще один дополнительный неблагоприятный фактор внешней среды, что заставляет его дополнительно расходовать на это жизненные ресурсы. Медики полагают, что это ослабляет человека и может приводить к обострениям хронических заболеваний, снижать сопротивляемость организма к вирусам. «Привычные нам люминесцентные лампы работают по принципу своеобразного «мерцания», когда прибор в течении одной секунды 100 раз зажигается и гаснет. Невооруженным взглядом это практически незаметно, однако погасания могут влиять на зрение и вызвать появление стробоскопического эффекта, связанного с искажением действительной картины движения освещаемых предметов», - отмечает эколог, сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

Кроме электромагнитного, люминесцентные лампы продуцируют и ультрафиолетовой излучение – лампы без двойной защитной оболочки излучают УФ-В и УФ-С лучи. Эксперты отмечают, что эти типы излучения вредны для кожи, увеличивая риск возникновения рака кожи, и для глаз, способствуя развитию катаракты. «Люминесцентные лампы имеют в спектре небольшую долю ближнего ультрафиолета и вполне могут негативно влиять на здоровье человека, особенно с чувствительной кожей. Однако, многие ученые и медики считают все проблемы, связанные с эксплуатацией таких ламп, несколько надуманными, - отмечает эколог. - Правда, при этом настаивают на довольно жестких правилах эксплуатации приборов: ограничение прямой и отраженной блескости, ограничение пульсации светового потока, обеспечение благоприятного распределения яркости и правильной цветопередачи и т.д.»

Действительно, предельно допустимые нормы нарушаются лишь в радиусе около 15 см от цоколя лампы. Поэтому, чтобы не попасть в зону высокого электромагнитного и ультрафиолетового излучения, эксперты не рекомендуют использовать люминесцентные лампы для ночников, настольных и прикроватных осветительных приборов, в непосредственной близости от которых человек проводит много времени.

Три миллиграмма опасности

Но, пожалуй, самый большой минус энергосберегающих ламп кроется в их конструкции. Внутри стеклянных трубок - пары ртути, которые, собственно, и светятся под воздействием электричества.

Каждая люминесцентная лампа, в среднем, содержит 3-5 мг опасного металла. Вроде бы не много. Всего лишь одна разбитая энергосберегающая лампа может выбросить в воздух около 50 кубометров ядовитых ртутных паров, которые относятся к отходам первой степени опасности. Но экологи Greenpeacе, например, подсчитали, что, зимой, в помещении без проветривания, повреждение одной энергосберегающей лампы может привести к кратковременному превышению предельно допустимой концентрации ртути более чем в 160 раз.

Ртуть считается чрезвычайно опасным химическим веществом, поскольку отравление ею (чаще всего, при вдыхании ее паров, не имеющих запаха), наносит непоправимый вред здоровью человека. Ртуть имеет свойство накапливаться в организме и даже ничтожные ее дозы способны привести к отравлению. Вплоть до летального исхода. В частности, она оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, на легкие, почки, кожу и глаза.

Но главная проблема люминесцентных ламп - в отсутствии в Украине специальных пунктов для приема отслуживших свой срок для их утилизации. «Конечно, можно вспомнить о том, что в обычном термометре, имеющемся в каждой семье, содержится 2 г ртути. Однако, как и в случае с термометрами, в Украине не существует специальных пунктов приема люминесцентных ламп», - отмечает Задесенец.

В результате, как правило, негодная лампа просто выбрасывается в мусор. И, если попадание ее в топку мусоросжигательного завода маловероятно, поскольку твердые бытовые отходы проходят здесь тщательный контроль, дабы радиоактивные и химические вещества не попадали в переработку, «утилизация» на мусорных свалках распространена повсеместно. «И вот это уже несет в себе серьезные проблемы для экологии окружающей среды, в виде немалого количества ртутных паров», - подчеркивает эколог.

Вопрос утилизации

Степень вредного воздействия подобных отходов на окружающую среду оценивается как очень высокая с необратимым нарушением в экологических системах. Поскольку загрязненные такими отходами экосистемы не восстанавливаются.

Именно поэтому экологи настаивают: неправильная утилизация приводит к попаданию металла в почву, воду и воздух. В этой связи, категорически нельзя выбрасывать использованные лампы в мусоропровод или другие емкости для сбора бытовых и производственных отходов, в результате чего может повредиться хрупкая колба, что приведет к испарению ртути. Накапливаясь во дворах, ртуть из мусора, в результате деятельности микроорганизмов, преобразуется в растворимую в воде и намного более токсичную метилртуть, которая заражает окружающую среду. Особую опасность могут нести загрязненные ртутью почва и водные объекты, а также строения, которые в течение десятков лет могут быть источником выделения паров ртути.

Чтобы утилизировать, отработавшие свой срок, люминесцентные лампы, необходимо поместить их в специальный контейнер. При этом важно помнить, что хранить отработанные лампы можно не более 6 месяцев.

Хотя государство и согласно с опасностью данных ламп для окружающей среды, однако за счет городского бюджета утилизировать лампы могут только муниципальные предприятия и организации. При этом, переработка одной лампы стоит от 4 до 8 гривен.

Но и здесь случаются «проколы». К примеру, в начале июля в Винницкой области экологи случайно обнаружили целую свалку люминесцентных ламп. И, несмотря на то, что местные чиновники обратились в милицию, правоохранители не смогли выяснить, кто выбросил опасные отходы. В Винницкой ОГА сетуют, что проблема в моратории Кабмина на проверку предприятий Экоинспекцией, которая не может установить наличие и количество веществ, требующих утилизации. Итог – местная ГСЧС соберет опасные отходы в соответствующие контейнеры, а за утилизацию заплатят местные власти.

Собственно, по информации экологов, такие случаи – далеко не редкость. На днях правоохранители задержали в Харьковской области сотрудника одного из предприятий, который придумал, как избавиться от ядовитых веществ и не платить за законную утилизацию. Мужчину поймали «на горячем», когда он намеревался бросить под открытым небом 20 кг ртути и 12 тысяч люминесцентных ламп. По данному факту открытое уголовное производство, а нарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2-х лет.

Новые технологии

Таким образом, пока в Украине только обещают запустить первую линию по переработке энергосберегающих ламп, куда сдавать отработавшие свой срок лампы смогут все желающие (а не только предприятия), все большее распространение получают другие технологии, например, светодиодное освещение. Производители обещают, что такие лампы будут служить не менее 30 лет, тогда как средний срок службы люминесцентной лампы составляет 7-10 лет.

Изменение потребительских предпочтений ведет к естественному сокращению рынка люминесцентных ламп. По прогнозам экспертов корпорации MAXUS, которая недавно заявила о прекращении поставок в Украину энергосберегающих ламп, начиная с июля 2015 года, в 2016 году весь рынок компактных люминесцентных ламп в Украине будет составлять не более 25 % от общего рынка источников света. Для сравнения, в 2014-м он составлял 55% в денежном выражении. По словам представителя компании Александра Алискерова, теперь предприятие намерено сконцентрироваться на разработках в области LED освещения.

«Компактные люминесцентные лампы в свое время сыграли важную роль в решении проблем энергоэффективности освещения. Однако сегодня, с развитием LED, люминесцентная технология устарела, а ее отрицательные стороны, в частности, проблемы утилизации ламп, содержащих ртуть и другие опасные и вредные вещества, приобрели угрожающие для Украины масштабы. Лампы накапливаются на свалках, опасные и вредные вещества из них концентрируются в почве и грунтовых водах, нанося вред экологии и ущерб здоровью жителей страны», - заявил он.

Впрочем, несмотря на очевидные достоинства, многие ученые рекомендуют избегать светодиодного освещения перед сном, в темноте, поскольку такие лампы могут причинить непоправимый вред сетчатке глаза.

Тем не менее, переход на новые технологии выгоден, поскольку такие источники света имеют в 4 раза больший ресурс работы, по сравнению с люминесцентными лампами, что позволяет экономить на 70% больше электроэнергии. Не говоря уже о том, что такие лампы не требуют специальной утилизации, если не считать некоторых типов светодиодов, использующихся в новогодних гирляндах, светофорах, автомобильных фарах и стоп-сигналах, в которых содержится свинец, мышьяк и десяток других потенциально опасных тяжелых металлов.

Александра Небескул, Татьяна Стежар