В Нью Йорке мусорные баки "раздают" Wi-Fi

Умные урны в своем первоначальном виде уже работают в городах по всему миру. Компактные мусороприемные баки насолнечных панелях максимально оптимизируют время по уборке, сообщает facepla.net.

Установленные датчики определяют, когда баки заполняются (или, когда появляется сильный запах), а затем они предупреждают местные коммунальные организации о необходимости уборки.

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Этой зимой уже два умных мусорных бака в Манхэттене были преобразованы и используются в качестве точек доступа Wi-Fi, они обеспечивают беспроводной доступ от 50 до 75 мегабит в секунду, это достаточно быстро для скачивания HD фильма всего за несколько минут.

Теперь несколько сотен таких умных мусорных баков в Нью-Йорке будут преобразованы в точки доступа, как только мэрия даст свое согласие на реализацию этого проекта, что, вероятно, произойдет этой осенью.

Умные мусорные баки смогут раздавать Wi-Fi бесплатно благодаря баннерной рекламе.

Таксофоны в Нью-Йорке также заменяются Wi-Fi точками, так называемыми «Links», которые предлагают бесплатные зарядные станции, бесплатные внутренние звонки и городскую информацию на установленном планшете. Первые такие автоматы начнут свою работу в конце этого года, и порядка 10 000 из них будут установлены в пяти районах города - тысячи из них будут предлагать бесплатный Wi-Fi.