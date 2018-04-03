Почему завод "Энергия" не спасает столицу от мусора

Бытовой мусор, значительную часть которого составляет органика, разлагаясь на полигонах, представляет опасность и для окружающей среды, и для здоровья людей. Но и сжигание несортированных бытовых отходов не является утилизацией, поскольку утилизация предусматривает повторное использование отходов в качестве вторсырья.

Более того, работа мусоросжигательных заводов оставляет значительный экослед, так как при сжигании одной тонны твердых отходов выделяется примерно такое же количество углекислого газа. Кроме пресловутого СО2 на эту же тонну приходится до 8 кубометров газообразных выбросов, содержащих практически всю таблицу Менделеева. "Не менее страшными для жизни и здоровья человека являются вредные токсичные вещества, выделяемые при сжигании хлорсодержащего пластика. Очистка летучих газов – очень дорогой и трудоемкий процесс, который не всегда беспокоит хозяина предприятия. Не удивительно, что вблизи мусоросжигательных заводов практически отсутствует всяческая флора и фауна, зато живет человек..." - рассказал эколог, сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

В свою очередь, на заводе «Энергия» отмечают, что природоохранную деятельность предприятия контролируют Государственная экологическая инспекция в Киеве, Киевская природоохранная прокуратура, отдел экологии Дарницкой РГА и другие профильные учреждения. В прошлом году были проведены три проверки по соответствию работы завода требованиям природоохранного законодательства. По их результатам, никаких нарушений в работе завода «Энергия» не выявлено. А лабораторные исследования показали, что количество загрязняющих веществ в дымовыхгазах значительно ниже требуемых нормативами.

Специалисты завода "Энергия" утверждают, что эффективность электрофильтров на предприятии составляет 98-99%, что позволяет контролировать уровень концентрации загрязняющих веществ в выбросах. Тем не менее, на едкий запах периодически сетуют сами киевляне, отмечает депутат Киевсовета Рена Назарова. Впрочем, по ее словам, в большей степени это связано с работой Бортнической станции аэрации.

"Каждый день после восьми вечера в воздухе появляется неприятный запах, невыносимо не только находиться на улице, а даже открыть окно. Приходиться просто закрывать окна и пережидать..." - подтверждают жители Дарницкого района столицы, которые видят решение проблемы "ароматов" в закрытии завода.

Но не все так просто. Возможность закрытия единственного существующего мусоросжигательного завода и постройки нового за пределами города, упирается в финансы. "Поддерживаю мнение тех, кто живет рядом заводом, кто считает, что его нужно закрыть, и построить новый за пределами города. Но на сегодня такой финансовой возможности у Киева нет. Вместе с тем, столица имеет проблемы с перегруженностью полигонов для мусора в Киевские области, куда уже практически невозможно свозить отходы", - подчеркивает депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

С другой стороны, полностью отказаться от сжигания бытовых отходов Киев тоже не в состоянии – завод "Энергия" перерабатывает до 25% столичного мусора, а выделяемое в процессе его сжигания тепло используется для подогрева воды и горячего водоснабжения. "Пока мы не способны перерабатывать или сортировать мусор, то мы должны его сжигать. Никуда от этого не денешься. Иначе столица, в один прекрасный день, может просто захлебнуться от этих отходов", - добавляет Рена Назарова.

Улучшать то, что имеем

В этой связи, депутаты Киевсовета считают, что необходимо разобраться, что мешает должным образом реконструировать завод, дооборудовать его или переоборудовать, чтобы он, нанося минимальный вред здоровью киевлян и окружающей среде, приносил максимальную пользу. Для реализации этого плана начале июля Киевсовет выступил с инициативой вернуть мусоросжигательный завод "Энергия" в коммунальную собственность столицы. По мнению Татьяны Мелиховой, это позволит модернизировать предприятие и привлечь инвестиции. «Передача завода в собственность города позволит, во-первых, каждый год выделять деньги на модернизацию оборудования. Во-вторых, искать инвесторов на модернизацию, реконструкцию и ремонт оборудования. Инвесторы не захотят давать деньги частнику. Если же завод будет в собственности города - это увеличивает вероятность привлечения инвестиций. И, в-третьих, город сможет просить гранты на модернизацию завода в международных экологических организациях и фондах", - считает депутат Киевсовета.

Если модернизировать завод, то удастся частично уменьшить негативное влияние предприятия на окружающую среду, считает депутат: "Была в Италии на мусорном полигоне, при котором функционирует мусоросжигательный завод, там почти не было запаха благодаря мощным фильтрам и новейшему оборудованию".

Кроме того, по ее словам, необходимо компенсировать неудобства людям, живущим около мусоросжигательного завода. "Например, в Сеуле, в районе вокруг мусоросжигательного завода, жители в качестве компенсации за неудобства, получают централизованно тепло от этого завода. Таким образом, отопление их квартир им обходится значительно дешевле, чем людям, которые живут в комфортабельных районах", - рассказала Татьяна Мелихова.

Впрочем, эколог не уверен, что даже в этом случае "столичной власти удастся в ближайшее время привлечь серьезные инвестиции со стороны". Но, как бы там ни было, признает, что приток инвестиций и модернизация таких заводов не только под Киевом, а по всей Украине, сможет существенно уменьшить количество скопившихся на полигонах мусора.Экологи также не против такого решения. "Киев не может отказаться от мусоросжигательного завода, поскольку рискует, в прямом смысле слова, утонуть в мусоре. К сожалению, практически повсеместно чуть ли не единственной альтернативой подобным "Энергии" предприятиям является не менее древний способ захоронения отходов на мусорных свалках, которые уже обступили большинство городов и сел Украины. Естественно, что уже в ближайшей перспективе нужно ориентироваться на постройку современных заводов по переработке и утилизации отходов. Но пока их нет, мы обречены сжигать мусор, - отмечает Ярослав Задесенец. - Возврат в коммунальную собственность может существенно улучшить все вопросы по управлению и эксплуатации предприятия. На сегодня, для глубокой модернизации завода «Энергия» необходимы колоссальные средства, а у города каждая копейка на счету».Ее коллега Рена Назарова поддерживает идею возвращения в коммунальную собственность и модернизации завода «Энергия». «Подобные объекты всегда находятся в собственности города. Теоретически, завод может быть передан в концессию или в управление, но под жестким контролем. Следовательно, это позволит привлечь инвестиционные средства (а сегодня уже есть три иностранных претендента)», - считает она.

В свою очередь, исполнительный директор ПАО «Киевэнерго» Юрий Магера отмечает, что завод не является собственностью компании. Компания им управляет с 2001 года, когда город, из-за дефицита бюджета, отказался финансировать убыточное предприятие.

Кроме того, в соответствие со стратегическим планом модернизации завода, в 2014 году компанией было инвестировано свыше 28 млн грн в строительство перемычки, благодаря которой тепло от сжигания мусора направляется в систему теплообеспечения города. Это позволяет заменить природный газ, необходимый для обеспечения тепловой энергией порядка 200 многоэтажек и 50 объектов социальной сферы жилого массива Позняки.

За счет реализации первого этапа модернизации завода «Энергия», «Киевэнерго» удалось вывести предприятие впервые за его 27 лет работы на уровень безубыточности. В июле текущего года на предприятии стартовал второй этап модернизации, в ходе которого будет осуществлена реконструкция и модернизация одного из четырех котлов, что повысит его производительность на 15-20%. Объем инвестиций в проект — около 27 млн грн. В будущем планируется реконструкция с последующим повышением производительности всех котлов завода.

В 2016 году, на третьем этапе модернизации, запланирован капитальный ремонт электрофильтра по европейским технологиям. На решение этой задачи будет направлено около 26 млн грн. Кроме того, планируется модернизация всех имеющихся на предприятии котлов и электрофильтров, внедрение современных решений в области очистки дымовых газов.

«За то время, пока завод «Энергия» находится в управлении «Киевэнерго», в предприятие было инвестировано около 100 млн грн. Начаты ивестпроекты 2015-2016 годов, куда будет направлено около 50 млн грн. Поэтому у компании «Киевэнерго» вызывает недоумение намерение Киевсовета найти для завода «Энергия» нового инвестора", — рассказал Юрий Магера.

Сортировка – переработка - выгода

Конечно, модернизация завода и загрузка его мощностей на 100% полноценно не решает проблему с избытком свалок и полигонов твердых бытовых отходов. Особенно, учитывая, что сортировка мусора на предприятии не осуществляется. И здесь Украине следует обратиться к опыту европейских стран, где уже давно не только сортируют, но с выгодой для себя перерабатывают отходы.

«Решение комплексной задачи по утилизации городского мусора и ликвидации возможных экологических угроз следует искать в возможности создания новых мусороперерабатывающих площадок, разгрузке мусорных полигонов в черте города и создании цепочки сбора, сортировки и переработки твердых бытовых отходов по примеру европейских городов", - отмечает Юрий Магера.

"Нужно всячески приветствовать привлечение новых инвестиций в современные способы переработки мусора. К сожалению, для местных властей внедрение чего-то нового – это всегда большая головная боль. Например, для сортировки мусора нужно использовать раздельные баки. В последнее время в разных районах столицы начали появляться подобные. Но даже если сознательные граждане разделяют свой мусор по разным пакетам, отходы все равно вывозятся на свалку или на завод в одной машине…" - рассказывает Ярослав Задесенец.

В свою очередь, швейцарцы, например, сортируют все, что только можно. У них дома не менее пяти разных ведер – для стекла, бумаги, одежды, тара для батареек, пластика и так далее. За переработку поставляемого сырья отвечают власти страны. В результате, вторую жизнь получают 95% стекла, 70% бумаги и почти 80% пластиковых изделий.

Королевство Бельгия тоже занимает первые места по количеству перерабатываемого мусора. Бельгийцы тщательно сортируют все отходы, правда здесь, кроме сортировки пластика, стекла, бумаги и прочего, отдельно размещают даже масло. В этой стране существует более 150 предприятий, специализирующихся на переработке разного типа отходов, благодаря им Бельгия и является одной из самых чистых стран мира.

Более того, переработка мусора, широко используемая в Европе, получается выгодной даже экономически, ведь старым отходам буквально дают новую жизнь. В целом, в Европе, для повторного использования, перерабатывает около 75% всех отходов.

"Привлечение инвестиций в эту сферу — стратегически важная и необходимая для Киева задача. И точек приложения для инвестиций в столице более чем достаточно, - считает Магера. - Вопрос, почему Киевсовет допускает возможное изменение курса успешно работающего предприятия с целиком измеримыми и очевидными результатами деятельности, остается открытым".

"Проблему завода "Энергия", который регулярно отравляет атмосферу левобережья, нужно решать комплексно. Во-первых, обязать нынешних владельцев в самое ближайшее время не на словах, а на деле заняться модернизацией завода в соответствии с современными требованиями в части охраны окружающей среды. И, параллельно, заниматься постройкой прогрессивных, высокотехнологичных предприятий по переработке мусора. По разным подсчетам, среднестатистический киевлянин в год производит 330-380 кг твердых отходов, которые, хочешь не хочешь, а нужно куда-то девать. И главный вопрос не в том, что мы много мусорим (тут нам весьма далековато до Европы), а в том, что, в отличие от цивилизованных стран, свой мусор практически не перерабатываем», - резюмировал Задесенец.

Автор: Елена Пащенко