Италию оштрафовали за нарушение правил утилизации отходов в Кампании

Кроме того, стране придется каждый день выплачивать 120 тыс. евро, пока она не решит эту проблему, сообщает Lenta.ru со ссылкой на La Repubblica.

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Итальянский министр экологии Лука Галлетти заявил, что, согласно введенной в январе норме, штраф будет выплачиваться из регионального бюджета, поскольку в нарушении виновата Кампания. «Это справедливый принцип», - считает он. По мнению министра, несмотря на реформы в сфере законодательства, регулирующего утилизацию мусора, «некоторые регионы не справляются с этими проблемами».

Как передает The Local, из-за коррупции в службах по сбору мусора в регионе создаются незаконные свалки токсичных отходов. В 2014 году пожарные устранили более 2,5 тыс. очагов возгорания, спровоцированных незаконной утилизацией мусора.

По оценкам ЕС, очистка региона от больших мусорных свалок может занять 15 лет. Кроме того, загрязнение, вызванное токсичными отходами, привело к увеличению случаев заболевания раком.