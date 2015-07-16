В Киеве подняли проблему медицинских свалок

Столичный депутат Рена Назарова с помощью депутатского запроса попросила власть Киева озвучить количество отходов, которые образуются в результате медицинской деятельности во всех медучреждениях города.

Она подчеркнула, что ее интересует где их утилизируют, сколько на это в бюджете предусмотрено средств. Также, она хочет услышать от чиновников количество реально существующих специализированных печей для сжигания медицинского мусора, их состояние и соответствие современным экологическим требованиям и нормам по энергоэффективности.

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Ответ Рена Назарова пообещала обнародовать у себя на странице в соцсети.

Справка. Ежегодно в Украине образуются сотни тысяч тонн медицинских отходов. Из-за нехватки средств, медучреждения часто вместо утилизации просто выбрасывают опасные остатки своей деятельности в обычные мусорные баки. Попадая на свалки, они портят экологическую ситуацию и могут стать причиной вспышки инфекций и эпидемий.