Голландские инженеры предложили строить дороги из пластикового мусора (фото)

Голландская компания VolkerWessels предлагает использовать для строительства дорог пластиковый мусор, которым, в частности, переполнены некоторые районы мирового океана.

Подвергнутый специальной переработке, пластик превращается в своеобразные "кирпичи", собрать из которых дорожное полотно можно легко и быстро, пишут Автовести.

Конструкцией полотна предусмотрены специальные каналы, в которых можно прокладывать кабели, трубы и тому подобное. Они тем самым оказываются защищены от вредных воздействий окружающей среды.

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По заявлению авторов идеи, пластик способен выдерживать температуры от -40 до +80 градусов по Цельсию, устойчив к повреждениям и коррозии. Такая дорога способна прослужить втрое дольше, чем обычная асфальтовая. Кроме того, она исключает необходимость работы с традиционными строительными материалами, что тоже благотворно скажется на экологической обстановке.

Пока идея голландских инженеров находится на уровне концептуальной разработки, и даже о предполагаемых сроках ее внедрения речи не идет.