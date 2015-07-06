Депутат Киевсовета: мусоросжигательный завод "Энергия" нужно вернуть городу

Такое заявление сделала председатель рабочей группы по вопросам функционирования завода "Энергия" депутат Киевсовета Рена Назарова в ходе визита на предприятие.

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"Такое решение позволит привлечь инвестора для дальнейшей модернизации завода. Ведь находясь в частной собственности предприятие не представляет интереса для бизнеса", - отметила Рена Назарова.

По словам депутата, она постоянно получает жалобы от киевлян, которые живут недалеко от предприятия, на ужасный запах и ухудшение состояния здоровья.

"И внутри и снаружи завода можно задохнуться. Однако директор уверяет, что все в порядке, и в лучших традициях партсобраний демонстрирует все "достижения" завода", - делится впечатлениями после посещения объекта Рена Назарова.

"Пока будет существовать "показуха", о качественных изменениях говорить будет не возможно", – считает депутат.

Ее мнение разделяют и представители общественности. В частности, в "Ассоциации зеленых Украины" говорят, что рабочая группа не имеет целью забрать завод у одних и передать другим.

"Главная наша задача - найти максимально приемлемое решение для дальнейшей работы предприятия", - говорит сопредседатель "Ассоциации зеленых Украины" Александр Щербань.

"Это будет передача завода городу, останется ли он в частной собственности – это не главное. Важно, чтобы он работал соблюдая не только экологические требования и нормы утвержденные еще во времена Советского союза, а был полностью модернизирован и усовершенствован, согласно лучшим европейским стандартам", - считает Александр Щербань.

Активисты убеждены, что все процессы контроля за работой предприятия обязательно должны происходить при участии общественности.

Справочно. Мусоросжигательный завод "Энергия" стал филиалом ПАО "Киевэнерго" в 2001 году.