Самая большая свалка электронного мусора в мире (фоторепортаж)

Город Гуйюй в провинции Гуандун в Китае уже давно известен как одна из крупнейших в мире электронных свалок.

Около 5 тысяч цехов в населенном пункте перерабатывают 15 тысяч тонн мусора ежедневно, включая жесткие диски, мобильные телефоны, компьютерные экраны и компьютеры, которые доставляют со всего мира. Многие из рабочих работают в плохо проветриваемых помещениях с малым количеством защитного обмундирования, разбирая выброшенную электронику голыми руками, пишет Reuters.

Пластиковые схемные платы переплавляют, чтобы получить ценные металы - золото, медь и аллюминий. В результате, большое количество загрязняющих веществ, тяжелых металлов и химических веществ выбрасываются в местные реки, серьезно загрязняя запасы воды, уничтожая сельскохозяйственные урожаи и нанося вред здоровью жителей.

Смрад горелого пластика окутывает маленький городок, а некоторые реки чернеют от промышленные стоков.

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Согласно исследованию Южно-китайского университета в Шантоу (Southern China’s Shantou University), воздух и вода в Гуйюе сильно загрязнены токсичными частицами металла. В результате, дети, живущие там, имеют аномально высокий уровень свинца в крови.

И если ранее большая часть электронного мусора импортировалась в Китай, то сейчас все больше выброшенной электроники поставляют из регионов страны, поскольку достаток ее жителей растет.

Согласно данным Министерства промышленности и информационных технологий, сегодня Китай производит 6,1 млн тонн электронных отходов в год и является вторым после США, которые производят 7,2 млн тонн.