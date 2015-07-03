В Южной Корее взорвалось хранилище токсических отходов

Об этом сообщают Подробности.ua со ссылкой на Renhap.

В городе Ульсан на юго-востоке Республики Корея произошел взрыв на химическом заводе. В результате происшествия погибли четыре человека, еще один числится пропавшим без вести, сообщило агентство Renhap.

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По данным агентства, взорвался резервуар для хранения токсических отходов. Завод принадлежит корпорации Hanwha Chemical Co.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и пожарные. О возможных утечках токсических веществ не сообщается.