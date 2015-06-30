Экологи бьют тревогу по поводу мусорного полигона в аннексированном Севастополе

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на председателя Общественного экологического совета Маргариту Литвиненко.

«Мы уже неоднократно публично заявляли о том, что инкерманский полигон твердых бытовых отходов существует нелегально, поскольку так и не был введен в эксплуатацию согласно нормам действующего законодательства. Следовательно, вывоз мусора на этот полигон из регионов Крыма является совершенно неприемлемым», –заявила Литвиненко.

Литвиненко подчеркнула, что конкретная форма протеста местными активистами не обсуждалась, поскольку этот вопрос все еще обсуждается, и местное правительство не дало ни положительного, ни отрицательного ответа на инициативу их бахчисарайских коллег.

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«Мы не говорили о конкретных формах протеста, но то, что этот протест будет – в этом я могу быть уверена», – подытожила Литвиненко.

Несколькими днями ранее председатель бахчисарайской администрации Владимир Верховод заявил, что в данный момент идут переговоры о вывозе бытовых отходов из Бахчисарая на соответствующий полигон твердых бытовых отходов в Севастополе.