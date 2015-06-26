В Киевсовете намерены разобраться с проблемами работы мусоросжигательного завода "Энергия"

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат Киевсовета Рена Назарова.

"На едкий запах, который в основном все же исходит от Бортнической станции аэрации, периодически сетуют сами киевляне», - отметила она.

Назарова говорит, что люди обеспокоены и уровнем загрязненности окружающей среды, и ростом уровня заболеваемости жителей Дарницы за последние годы. На Левом берегу, где обитают более миллиона киевлян, этот вопрос один из самых насущных.

Депутат отметила, что рабочая группа при Киевсовете попытается разобраться, что мешает должным образом реконструировать этот завод, дооборудовать или переоборудовать. «Кое-кто предлагает построить новый завод, но и старый, как оказалось, недогружен на 100%», - говорится в сообщении депутата.

Читайте такжеНа Трухановом острове киевлян будут учить сортировать мусор

"Пока мы не способны перерабатывать или сортировать мусор, то мы должны его сжигать. Никуда от этого не денешься. Потому что столица в один прекрасный день может просто захлебнуться от этих отходов", - отметила Назарова.

Кроме того, она считает, что не надо быть большим специалистом или экологом, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, по крайней мере, начать бить тревогу.

Политик, как и большинство экспертов, принявших участие в заседании рабочей группы, убеждена, что начать надо именно с возвращения завода "Энергия" в собственность города. Ведь с 2001 года завод находится в составе "Киевэнерго", по сути, в частных руках.

«Такого нет нигде в мире. Подобные объекты всегда находятся в собственности города. Теоретически он может быть передан в концессию или в управление, но под жестким контролем. Следовательно, это позволит привлечь инвестиционные средства (а сегодня уже есть три иностранные претенденты) и снять проблему» - резюмировала Назарова.

Следующее заседание рабочей группы, предварительно 6 июля, активисты намерены провести непосредственно на заводе.