На Сумщине три предприятия лишили лицензий на обращение с опасными отходами

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Николая Клочко.

По его информации, Министерство экологии и природных ресурсов Украины после проверки предприятий, осуществляющих переработку опасных отходов в г. Шостка, аннулировало лицензии в сфере обращения с опасными отходами для ООО «Сервисный центр регенерации масел», ООО «Переработка технических отходов» и ООО «Безопасные технологии утилизации».

«Мы работаем над тем, чтобы в дальнейшем пестициды и другие опасные вещества, которые есть в области, утилизировались за пределами Сумщины. Моя принципиальная позиция – мы должны остановить утилизацию и обезвреживание опасных отходов на территории области», – отметил Клочко.

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По оперативным данным, на территории Шостки и Шосткинского района собрано 150 тонн природного сорбента (опилки, щепа), 65 тонн растительного слоя грунта, загрязненного отходами, 770 тонн почвы с остатками химических веществ. Местом временного хранения отходов будет полигон ООО «Переработка технических отходов».

«Все виновные в ухудшении экологической ситуации в Шостке должны быть строго наказаны», – заявил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Шостке милиция расследует загрязнения окружающей среды от утечки неизвестного химического вещества, которое произошло 30 апреля.

В милицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в одном из микрорайонов, на отрезке дороги почти в 5 километров, рассыпан неизвестный химикат с резким запахом. Следственно-оперативная группа и спасатели ГСЧС установили, что химическое вещество высыпалось из автомобиля, когда его вывозили за пределы предприятия. Работники санэпидемстанции взяли пробы грунта и воздуха, а также провели мероприятия по нейтрализации вредного воздействия данного вещества на окружающую среду.

С целью установления степени опасности этого вещества для людей и окружающей среды открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 239 УК (загрязнение или порча земель).

20 мая председатель Сумской облгосадминистрации обратился к министру экологии и природных ресурсов Украины Игорю Шевченко с просьбой приостановить действие лицензий двум компаниям на Сумщине по осуществлению операций в сфере обращения с опасными отходами.

22 мая Сумской облсовет обратился к ГПУ, МВД и Минэкологии с просьбой проверить соблюдение должностными лицами требований экологической безопасности в Шостке и районе. Кроме того, облсовет выделил 1,2 млн грн на ликвидацию последствий экологического бедствия, а также создала временную контрольную комиссию по контролю за соблюдением требований экологической безопасности в связи с загрязнением окружающей среды неизвестным химическим веществом.