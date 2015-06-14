Вероятный пожар на свалке под Киевом будет в 10 раз сильнее, чем на нефтебазе - эколог

Об этом в интервью ГолосUA сообщила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

«Пятый полигон периодически возгорается, эти локальные пожары тушат. Пожар на полигоне №5 будет иметь гораздо более сильные последствия, чем на нефтебазе. Кроме того, та масса веществ, которые там находятся, постепенно тлеет, выделяет вредные вещества в воздух. Там создается высокотоксичное вещество – фильтрат, который проникает в грунтовые воды», - сказала эколог.

Тимочко подчеркнула, что пятый полигон — это экологически опасный объект, которому никто из киевских властей не уделяет внимание.

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«Все внимание заключается в том, что в прошлом году из городского бюджета выделили 16 млн грн якобы на укрепление какой-то мифической дамбы. А на самом деле с одной стороны полигона глину возили на другой борт полигона. И мы делали рейд туда с активистами и журналистами», - рассказала эколог.

Тимочко констатировала, что в столице нужно наладить систему раздельного сбора отходов, чтобы уменьшить нагрузку на пятый полигон ТБО.

«Там есть и медицинские, и химические, и биологические отходы, батарейки, старые компьютеры, лампы. И все это выделяет вредные вещества. Мы этим дышим», - подытожила эксперт.