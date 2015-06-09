Мероприятия в киевском парке Пушкина превратили зеленую зону в "остров грязи" (фото)

Киевляне считают, что «Арт-пикник Славы Фроловой», который проходит в киевском парке Пушкина, превратил столичную зеленую зону на "остров антисанитарии", несмотря на то, что организаторы утверждают будто создали уникальный социальный проект.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые сделаны в парке Пушкина на следующий день после открытия "Арт-пикника".

Напомним, в киевском парке Пушкина открылся «Арт-пикник Славы Фроловой», который третий год подряд проводится каждое лето.

Справка УНИАН. «Арт-пикник Славы Фроловой» стартовал в 2013 году и два сезона находился на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). Он работает 5 месяцев с июня по октябрь и ежедневно дает возможность гостям посещать различные мероприятия, образовательные и оздоровительные программы.