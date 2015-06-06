Более 600 дайверов почистили дно Красного моря в Хургаде

Более 600 дайверов из Египта и других стран приняли участие в акции по очистке дна Красного моря от мусора в районе египетского курорта Хургада, установив попутно рекорд самого массового подводного погружения. Возглавил акцию лично министр туризма Египта Халед Рами, который не только погрузился под воду, но и дал интервью одному из местных телеканалов прямо на воде, передает РИА Новости.

"Мы давно планировали это мероприятие, наша задача была собрать как минимум 400 дайверов, чтобы почисть дно моря и зафиксировать новый мировой рекорд, нам это, к счастью, удалось", — рассказал агентству организатор акции, обладатель рекорда самого глубокого погружения Ахмед Габр.

По его словам, каждому дайверу была поставлена задача выйти из воды с каким-либо предметом, "который не имеет отношения к морской экосистеме".

Рекорд по самому массовому погружению зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса. "В основном, дайверы — граждане Египта, но есть и представители России, США, Британии", — пояснил Габр.

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По его словам, из соображений безопасности погружались группами по 20-25 человек, поэтому погружение в итоге растянулось на несколько часов.

Предыдущий рекорд по массовому погружению принадлежит правительству Абу-Даби. В 2014 году там погрузились под воду сразу 300 участников. "Подобные акции проводятся во всем мире, где популярен наш вид спорта", — пояснил Габр. По его словам, дайверы намерены вновь собраться в других уголках Египта, в том числе на Средиземном море, а возможно даже и на Ниле.

Министр туризма Египта отметил, что такие акции не только привлекают внимание к проблемам экологии, но и способствуют созданию позитивного образа египетских курортов.