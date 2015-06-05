Голландский студент разработал установку, которая очистит Тихий океан от 40% мусорного пятна за 10 лет (фоторепортаж)

Боян Слат (Boyan Slat), 20-летний основатель и генеральный директор природоохранного фонда The Ocean Cleanup (Нидерланды), объявил о своей готовности запустить в 2016 году уникальную систему очистки мирового океана от пластикового загрязнения.

Активист заявил, что первые испытания системы должны произойти у берегов японского острова Цусима, сообщает ресурс Kulturologia.ru.

Концепция Бояна Слата состоит в построении платформы вместе с системой поплавков - своеобразных "ворот", которые будут ловить мусор и благодаря силе течения автоматически доставлять мусор на платформу. Это решает сразу несколько проблем: если вылавливать мусор с помощью обычных сетей, то маленький мусор по-прежнему остается на воде. С другой стороны, мелкие сети способны справиться с этой задачей, но они также вылавливают вместе с мусором и жителей океана.

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В то же время система Бояна Слата, пройдя различные тесты, показала, что заградительные поплавки ловят весь мусор, вне зависимости от его размера, а живые организмы способны самостоятельно избежать попадания в платформу. К тому же этот метод очистки требует 4,53 евро за килограмм мусора, что составляет всего 3% от остальных способов очищения воды от мусора.

Фонд рассчитывает, что стокилометровая заградительная платформа способна будет справиться с 42% мусора, находящегося в Большом Тихоокеанском мусорном пятне, всего за 10 лет. Никто не знает точные размеры мусорного пятна, но исходя из общих вычислений, 42% от его площади - это около 70 320 000 кг мусора из пластика. Сейчас проходят практические исследования возле Японии, где установили заграждение с платформой, общей длиной в 2000 м. Безусловно, требуются еще некоторые исследования и эксперименты, однако концепция уже доказала свою жизнеспособность и большой потенциал.