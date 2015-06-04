Кабмин выделил 80 миллионов на реконструкцию Бортнической станции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БСА, сегодня на заседании Кабинет министров одобрил постановление «О выделении средств в 2015 году для реализации проекта «Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации».

Документом предусмотрено выделение за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды, который образовался по состоянию на 1 января 2015 года, Минрегиону как главному распорядителю бюджетных средств 80,5 млн грн: 80 019,2 тыс. грн - на реализацию проекта строительства пятого пускового комплекса первой очереди и 480,8 тыс. грн - на оплату фактически выполненных работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации пятого пускового комплекса первой очереди.

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Также документом установлено, что распорядителем бюджетных средств низшего уровня будет определено Киевской городской государственной администрацией ее структурное подразделение по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Выделение средств позволит выполнить украинской стороной одно из условий привлечения кредитных ресурсов правительства Японии в сумме 108 млрд иен на реализацию проекта по реконструкции БСА.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров Украины утвердил распоряжение об основных технико-экономических показателях откорректированного проекта реконструкции Бортническойстанции аэрации (БСА). Утверждение показателей является одним из основных условий правительства Японии о предоставлении кредитных средств под программу «Официальной помощи развитию» по условиям STEP на реализацию данного проекта. Кредитные средства в сумме 108 млрд иен будут получены на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет.

Справка УНИАН. Бортническая станция аэрации - единственные очистные сооружения сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков Киевской области. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий.

БСА - сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и коммуникаций, предназначенный для полной биологической очистки сточных вод. Проектная мощность станции - 1,8 млн куб. м в сутки (проектная мощность каждого из трех блоков - 600 тыс. куб. м в сутки). Сейчас фактически поступает на очистку от 700 тыс. до 1 млн куб. м в сутки.