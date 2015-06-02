На Дальнем Востоке России уже шестой день горит полигон твердых бытовых отходов

Шестой день горит полигон твердых бытовых отходов вблизи Магадана (Россия). Пожар охватил уже 2 тысячи квадратных метров, пишут Метеовести.

Свалка, на которую свозят отходы с 1971 года, представляет собой котлован примерно 20-метровой глубины. Около 10 метров мусора находятся уже выше уровня земли. Свалка состоит из бытовой химии, стеклянных и резиновых отходов. Очаг возгорания находится на глубине 18 метров. Усложняет ситуацию сильный порывистый ветер, который разносит пламя. Дым от пожара периодически накрывает не только центральную часть Магадана, но и поселки Дукча, Радист и Снежный, соседние с областным центром.

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Ветер начал усиливаться еще во второй половине дня 31 мая. И максимальные порывы, до 25 м/с, пришлись на утренние часы 1 июня. В течение всего дня он держался больше 20 м/с, и только к вечеру начал стихать, ослабев к середине ночи до 12 м/с.

Специалисты МЧС считают, что своими силами пожар вряд ли удастся окончательно потушить. Но пока в регионе спасительных дождей необходимой силы не предвидится. Единственное, что улучшит ситуацию – это ослабление ветра.