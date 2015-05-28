ЕБРР представит проект по исследованию сферы обращения с бытовыми отходами в Украине

Специалисты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в июне презентуют проект по исследованию сферы обращения с бытовыми отходами в Украине и определят возможности привлечения инвестиций для устойчивого развития муниципального управления и переработки бытовых отходов в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион), соответствующее решение было принято 27 мая в ходе встречи представителей Минрегиона и ЕБРР.

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Согласно сообщению, в рамках презентации будут представлены основные направления проекта, цели и пути его внедрения. Известно, что срок реализации проекта по изучению инвестиционной привлекательности сферы обращения с бытовыми отходами составит 6 месяцев.

Предполагается, что в семинаре примут участие представители заинтересованных центральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей предприятий различных форм собственности, работающих в сфере обращения с бытовыми отходами и общественных организаций.

Как сообщал УНИАН, ранее ассоциация «Украинский экологический альянс» выступила с инициативой создания комплексного механизма обращения с отходами, включающего законодательное урегулирование, привлечение инвестиций и развитие социальной ответственности.

Кабинет министров Украины на заседании 18 марта отменил правительственное постановление №915, которое регламентирует создание государственного предприятия "Укрэкоресурсы", имеющего монопольное право на утилизацию тары в стране.

По оценкам Министерства экономического развития и торговли, данное решение позволит либерализировать рынок утилизации отходов и создать до 10 тыс. новых рабочих мест.

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Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский экологический альянс» является всеукраинским объединением организаций и компаний, основными направлениями деятельности которых являются сбор, уничтожение и переработка различных отходов, уборка мусора, борьба с загрязнением.

При этом в ассоциации представлены ведущие предприятия-перевозчики города Киева.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 марта 2015 года банк взял на себя обязательства по предоставлению совокупной суммы в 10,9 млрд евро для 344 проектов в стране.