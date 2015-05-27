В Израиле открыли завод по производству нефти из отходов

Стоимость фабрики – 10 млн шекелей. Из тонны пластиковых отходов производится 600 кг нефти, сообщает newrezume. В дело идут любые виды пластиковых отходов - пластиковые мешки, упаковки, игрушки, мебель, отходы сельского хозяйства.

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В Израиле ежедневно собирается 1500 тонн пластиковых отходов. Большая часть – 75% просто выкидывается на свалки.

На заводе в Рамат Ховев происходит процесс "де-полимеризации" по окончании которого получается подобное нефти топливо.

Глава компании, доктор Гилад Голуб говорит: "Согласно существующей практике, пластиковые отходы просто вывозятся на свалку, где они и останутся еще тысячи лет. Компания разработала уникальную технологию, аналогов которой нет в мире. Мы разлагаем пластик, который является видом полимера, на составляющие. Одной из них является нефть, и мы берем пластиковые отходы и конвертируем их в нефть. Таким образом, мы получаем суррогат нефти, который отправляется на нефтеперерабатывающий завод. Таким образом, снижается потребность в покупке нефти за границей".