Большие опасности маленькой батарейки

Использованные элементы питания относятся к первому классу опасных отходов. Металлическая оболочка батарейки, выброшенной на землю или в мусорное ведро, разрушается уже через несколько недель, выпуская наружу такие опасные вещества как ртуть, марганец, цинк и никель.

Когда отработанные элементы питания попадают на свалку вместе с другим бытовым мусором, они отравляют воздух, воду и километры земли вокруг себя. Одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. Так как полигоны для захоронения отходов, где таковые имеются, не оснащены защитной фильтрацией от вредных примесей и тяжелых металлов, все эти вредные вещества попадают в почву и грунтовые воды. А оттуда - в реки, озера или в артезианские воды, используемые для питьевого водоснабжения. В результате, один из самых опасных металлов – ртуть - может попасть в организм человека как непосредственно из воды, так и при употреблении в пищу продуктов, приготовленных из отравленных растений или животных.

Именно поэтому использованные элементы питания рекомендуется хранить в закрытой пластиковой таре или относить в специальные места сбора, которые есть почти в каждом городе Украины.

Мусор требует раздельного сбора

Элементы питания должны собираться отдельно от других, поступая, впоследствии, на специализированные предприятия, получившие лицензии на их утилизацию. К сожалению, на государственном уровне в Украине отсутствует налаженная система разделения отходов. «Даже в столице практически полностью отсутствует какая-либо реклама и элементарные акции, направленные на обучение и просвещение населения», - отмечает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослав Заседенец.

По словам министра экологии и природных ресурсов Украины Игоря Шевченко, подконтрольное ему ведомство работает над этим вопросом. «Мы сейчас готовим юридический документ, регулирующий обращение с различными видами отходов, который будет называться «Кодекс обращения с отходами». Как раз батарейки - это один из видов отходов, для которых там будет специально прописана система их сбора, утилизации, перевозки и переработки», - рассказал он УНИАН.

Пока же организацией сбора отработанных элементов питания занимаются, в основном, общественные активисты и социально-активный бизнес. В некоторых супермаркетах, на предприятиях, в учебных заведениях и общественных организациях установлена тара для сбора подобных отходов. Впрочем, ни работники пунктов приема, ни работники предприятий, где собирают отработавшие свой срок батарейки, не несут никакой ответственности не только за их утилизацию, но и за доставку в место утилизации. «За последнее время мне встретился контейнер для сбора батареек в одном из столичных супермаркетов. Но и он через некоторое время исчез. А работники магазина так и не сумели ответить на вопрос о судьбе собранных отходов», - отмечает Заседенец.

То есть, с одной стороны, украинцы начинают ответственно относиться к вопросу раздельного сбора отходов, в частности, отработанных элементов питания. С другой – не интересуются дальнейшей судьбой собранных батареек. Грубо говоря, не существует никаких гарантий, что, собранные в красивые пластиковые коробочки с надписями о необходимости сохранять природу и собственное здоровье, батарейки, после заполнения тары отправляются не на переработку, а на свалку или, что еще хуже, в ближайшую лесополосу или озеро.

Кроме того, если пункты приема батареек, аккумуляторов и других элементов питания все же встречаются, то куда девать элементы содержащие ртуть, неизвестно вообще. «Приведу пример из собственной практики, когда попытался сдать в аптеку поврежденный градусник. Принимать прибор у меня категорически отказались, но при этом заявили, что выбрасывать его я не имею права! На вопрос о том, что же мне делать с купленным в этой же аптеке градусником, провизор предложил обратиться в МЧС…», - рассказывает эколог Ярослав Заседенец.

Ненадежное хранение вместо утилизации

Тем временем, с утилизацией в Украине ситуация еще хуже, чем с раздельным сбором мусора. На сегодняшний день, по сути, в стране нет ни одного предприятия, которое имело бы разрешение на утилизацию батареек. Практически все общественные активисты, которые занимаются сбором элементов питания, стараются отправить их во Львов на завод «Аргентум». Предприятие, действительно, несколько лет (начиная с июля 2011 года) осуществляло утилизацию гальванических элементов в лабораторных целях. Причем, на заводе неоднократно отмечали, что о промышленных объемах переработки речь не идет из-за отсутствия достаточного количества сырья. К примеру, летом 2013 года «Аргентум» переработал 100 кг отходов, но еще 500 кг оставались на складах, где могут храниться до 10 лет, в ожидании переработки.

Впрочем, по информации львовских экологов, уже полтора года завод и вовсе не утилизирует элементы питания (а если и делает это, то чрезмерно малыми партиями). На сегодняшний день контактные телефоны предприятия не отвечают. И узнать, насколько увеличилось количество сырья для переработки, и планирует ли предприятие все же выйти на промышленный уровень утилизации, не удалось.

В свою очередь, в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины украинцам советуют просто сохранять батарейки и ждать появления завода по переработке. «Сейчас их (батарейки - УНИАН) надо просто хранить. Мы обращаемся к различным инвесторам, которые готовы будут построить завод, который будет перерабатывать батарейки. Но проблема эта пока не решена. Мы активно этим занимаемся», - заверил министр экологии Игорь Шевченко.

Есть идея, нужен инвестор

А пока профильное ведомство ищет инвесторов для строительства завода по утилизации отработанных элементов питания, не нарушающего отечественных экологических норм и имеющего соответствующие лицензии на переработку, украинские активисты, с той же целью, презентуют авторские технологии. К таковым, к примеру, можно отнести инициативу днепропетровских активистов, которые делают упор на экологичность своей технологии, ее дешевизну и способность перерабатывать небольшие объемы сырья.

Так, по словам автора технологии, кандидата технических наук Артема Мадатова, преимуществом данной технологии является простой процесс переработки батареек при минимальной загрузке предприятия. «Весь процесс проходит одну стадию на одном оборудовании, что обеспечивает дешевизну из-за простоты процесса и, соответственно, возможность получения коммерческой прибыли, - рассказал он. - Наш метод называется перометаллургический: мы нагреваем батарейки с определенными добавками до определенных температур. При этом все продукты распределяются до высокой степени чистоты. Продукты, которые получаются в результате переработки, на 100% ликвидны и продаются по разной себестоимости».

В частности, один из наиболее дорогостоящих продуктов распада - цинк, который может продаваться для изготовления новых батареек, цинкования металла и может быть продан по цене 2600 долларов за тонну. Еще один элемент - кадмий - может быть реализован по цене 1300 долларов, а лом графита продается по цене около 1500 долларов за тонну.

В результате, по мнению Мадатова, такая технология позволяет коммерциализировать процесс утилизации батареек и поэтому не требует ни государственных дотаций, ни каких-либо дополнительных финансовых вливаний, а может существовать как самостоятельный бизнес.

По словам менеджера проекта, представителя компании Piligrim Ukraine Максима Ткаченко, для запуска завода на базе разработанного оборудования необходимо около 280 тысяч долларов. При этом точка безубыточности предприятия составляет 10 тонн переработки использованных батареек в месяц. Вместе с тем, как отметил Ткаченко, при расчете данного показателя не учитывался доход, которое предприятие получит при продаже конечных продуктов переработки батареек.

Создатели проекта также отмечают, что этот метод наиболее экологичный, а от аналогичных европейских инициатив отличается дешевизной и экономичностью энергоресурсов из-за того, что в Европе используют дуговые печи, а в украинской технологии предлагается индукционная. «Наша технология расходует 3000 кВт на тонну батареек. При промышленном внедрении это получится даже меньше - около 600 кВт часов. Тот же «Аргентум» расходует около 4000 кВт часов», - пояснил Артем Мадатов.

Экологичная Европа

В Европейском Союзе утилизацией батареек и аккумуляторов занимаются уже не один десяток лет. За это время ряд стран ЕС, прежде всего, западноевропейских, вышли на уровень переработки около половины использованных элементов питания. Европейское законодательство в этой сфере постоянно дополняется и усовершенствуется. Сегодня основной документ, определяющий правила игры на рынке химических элементов питания, — Директива 2006/66/EC «О батарейках и аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов», которая существенно ограничивает «грязные» методы утилизации элементов питания. В частности, согласно Директиве, батарейки нельзя сжигать или закапывать в землю, допускается только экологически чистая переработка или хранение на специальных складах. А использование особо опасных элементов питания, то есть тех батареек и аккумуляторов, в состав которых входит более чем 0,0005% ртути и свыше 0,002% кадмия, документ и вовсе запрещает.

Затраты на сбор и утилизацию батареек и аккумуляторов в ЕС возложили на производителей элементов питания. Они могут заниматься этим самостоятельно, либо заключать договор с перерабатывающими компаниями. Потребитель не должен за это ничего платить, но зато обязан отделять батарейки от другого мусора и сдавать их на утилизацию. За этими процессами власти следят очень строго.

Самых высоких результатов в сборе и переработке батареек и аккумуляторов добилась Германия. Там собирают около 90% использованных батареек, половина из которых перерабатывается, а оставшаяся часть - складируется. Контейнеры для сбора установлены во всех магазинах, где продаются батарейки. А население заинтересовано в сдаче использованных батареек, поскольку после этого получает скидку при покупке новых аккумуляторов. В то же время, выбросив в Германии батарейку в мусорный бак, можно легко заработать штраф в 300 евро.

Елена Пащенко