На Трухановом острове киевлян будут учить сортировать мусор

27 мая с 11 до 12 часов на Трухановом острове инициатива "Крышкин дом в Киеве" проведет акцию "I love recycle". Об этом "Украинской правде. Киев" сообщили организаторы мероприятия.

Цель акции - привлечь внимание к проблемам пластикового загрязнения планеты и научить молодежь основам сортировки.

Отмечается, что на протяжении двух месяцев школьники, студенты и активисты собирали пластиковые крышечки для того, чтобы передать их в дальнейшую переработку.

"Ежегодно тонны пластика попадает на свалки и этот мусор переживет нас с вами и при этом отравляет нашу землю и наш воздух. Но простые привычки помогут сделать наш дом чище", - отмечают активисты.

Читайте такжеВ Виннице установят 300 контейнеров для сухих и влажных бытовых отходов

Во время акции состоится составление 1,5 метровой надписи на пляже "I love recycle" из крышечек.

Также пройдет выставка бытовых вещей, которые созданы из переработанного пластика, местным жителям подарят "растение мира", приобретенное за средства, вырученные от сданных крышечек.

Также в программе ряд других интересных мероприятий. Акция пройдет возле Пешеходного моста.