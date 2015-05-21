В Виннице установят 300 контейнеров для сухих и влажных бытовых отходов

Об этом сегодня во время презентации проекта сказал и.о. мэра Винницы Сергей Моргунов, сообщает департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

С июня коммунальное предприятие «ЭкоВин» установит в правобережной части города (микрорайоны Вишенка, Хмельницкое шоссе, Подолье, Барское шоссе, Электросеть) 300 контейнеров для сухих и влажных отходов. Они будут промаркированы таким образом, чтобы было сразу понятно, куда и что можно выбрасывать. Также уже отработан механизм отдельного сбора и вывоза сухих и влажных отходов. Приобретены грузовики для сухих отходов и разработан график поочередного забора отходов из контейнеров. Общая сумма, потраченная на подготовку к запуску проекта, составляет более 3 млн грн.

«Раздельный сбор бытовых отходов является одним из элементов качественной системы обращения с мусором. Для Винницы и винничан – это новый вызов. Результаты этого проекта станут отражением общественного сознания и ответственной позиции людей, которые заботятся о качественном будущем своих детей и своего города», - сказал Моргунов.

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Он также отметил важность проекта с учетом сохранения окружающей среды и уменьшения количества отходов, требующих захоронения.

«С другой стороны, реализация вторичного сырья позволит предприятию «ЭкоВин» привлекать дополнительный финансовый ресурс, что в свою очередь позволит удержать тариф от роста», - сказал и.о. мэра Винницы.

В горсовете уточнили, что после опробования проекта на правобережной части города раздельный сбор твердых бытовых отходов будет внедряться по всему городу.

Справка УНИАН. До 2005 года в Виннице не было коммунального предприятия, которое бы несло ответственность за вывоз бытовых отходов со всего города, и этот процесс был хаотичным. Проблемной была и городская свалка, где практически не прекращались пожары, а люди, которые живут рядом, в селе Стадница, страдали от ужасного запаха и дыма.

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В 2005 году в городе было создано КУП «ЭкоВин», развитие которого началось с нескольких мусоровозов. Сейчас его автомобильный парк насчитывает 30 единиц спецтехники и коллектив численностью 200 человек. Сейчас по всему городу мусор вывозится по графику, в том числе и из частного сектора. В Виннице практически исчезли стихийные свалки и был приведен в порядок Стадницкий полигон. Совместно с немецким инвестором там налажена добыча полигонного газа. В 2015 году установлена когенерационная установка, которая позволяет из него производить электроэнергию.

В 2014 году на полигоне установлена и мусоросортировочная станция, где из общего массива мусора отбирается стекло, пластик и металл.