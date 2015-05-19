Коста-риканские ученые научились производить топливо из мусора

11:51, 19 мая 2015
Мусор
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Материалом послужил ненужный пластик - бутылки и пакеты, которые, по мнению экологов, серьезно загрязняют окружающую среду.

Экологи давно заявили, что пластик серьезно загрязняет планету / organic-news.com

Из них ученые получают дизельное топливо, которое заставит работать хозяйственную технику и даже автомобиль сдвинется с места, уверены изобретатели. Готов пока лишь прототип, который из килограмма пластика способен выжать литр горючего.

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